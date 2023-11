Resultados do Campeonato Mundial PFL 2023: Kayla Harrison apresenta um desempenho sufocante para vencer Aspen Ladd

Kayla Harrison voltou à coluna das vitórias após uma vitória dominante sobre Aspen Ladd no card do PFL Championship 2023 na sexta-feira.

Foi a primeira aparição de Harrison desde a queda para Larissa Pacheco há quase exatamente um ano, mas ela não perdeu tempo em provar por que ainda é uma das melhores lutadoras do mundo, ao mesmo tempo em que marcou várias quedas em Ladd em três rounds. Harrison destruiu continuamente as defesas de Ladd enquanto desferia socos e joelhadas no chão antes que a luta chegasse ao fim.

Quando acabou, todos os juízes marcaram a luta por 30-27 para Harrison.

“Ela estava pegajosa lá, ela era definitivamente durável”, disse Harrison sobre Ladd após sua vitória. “Acho que a ferrugem é uma coisa real. Eu estava nervoso como o inferno. Estou muito grato por estar aqui. Graças a Deus pelo PFL, consigo sustentar minha família.”

A agressão exagerada de Ladd levou a uma queda precoce de Harrison quando ela derrubou a luta na tela. Enquanto Ladd fazia uma valente tentativa de escapar, Harrison rapidamente contra-atacou e a trouxe de volta ao chão novamente enquanto ela tentava dar socos e avançar sua posição.

Ladd defendeu com eficácia para evitar muitos problemas, mas ainda ficou presa nas mãos de Harrison durante o primeiro round.

No reinício, Ladd tentou lançar algumas combinações em pé, mas Harrison foi rápido em diminuir a distância e escorregar para dentro para uma queda na hora certa. Apesar de todas as tentativas de Ladd de se levantar, Harrison estava pronto para contra-atacar com outro arremesso ou queda.

No final do segundo round, Harrison procurou um estrangulamento com triângulo de braço, mas ficou sem tempo antes de realmente se posicionar para a finalização. Harrison então decidiu testar sua trocação em várias trocas de pé antes de tentar plantar Ladd no chão novamente.

Para seu crédito, Ladd saiu de uma posição ruim e quase pegou as costas de Harrison, mas o bicampeão do PFL conseguiu inverter posições para voltar ao topo. A partir daí, Harrison começou a lançar joelhadas em Ladd sempre que a veterana do UFC tentava se levantar novamente.

O tempo expirou com Harrison ainda distribuindo punição com 162 a 27 no total de golpes sobre Ladd durante a luta de três rounds. Em seguida, Harrison voltou sua atenção para o futuro e para o tão aguardado confronto com a campeã do Bellator, Cris Cyborg, embora não a tenha mencionado pelo nome.

“Estou animado que a PFL acabou de adquirir o Bellator”, disse Harrison. “Ouvi dizer que tem uma garota no Bellator que se acha uma vadia má. Bem, por que não descobrimos?