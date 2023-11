Resultados do Campeonato Mundial PFL 2023

MMA Fighting tem resultados do PFL World Championship 2023 para o card de luta Aubin-Mercier vs. Collard, um blog ao vivo do evento principal e muito mais do The Anthem em Washington, DC na cidade de Nova York.

Na luta principal, o campeão dos leves de 2023, Olivier Aubin-Mercier, defende seu título contra Clay Collard com o título do torneio e US$ 1 milhão em jogo.

Aubin-Mercier está 9-0 no PFL SmartCage desde que ingressou na liga em 2021, enquanto Collard provou ser o rei das surpresas com vitórias emocionantes sobre Anthony Pettis, Jeremy Stephens e Shane Burgos.

Na co-luta principal, os pesos pesados ​​Renan Ferreira e Denis Goltsov disputam o primeiro título do PFL.

Serão outras cinco lutas no card principal, incluindo outras três finais de torneio, além do retorno de Kayla Harrison contra Aspen Ladd, e do bicampeão meio-médio Ray Cooper III subindo de peso para enfrentar o veterano do UFC Derek Brunson.

Veja os resultados completos do Campeonato Mundial PFL 2023 abaixo.

Cartão principal (20h ET na ESPN + PPV)

Clay Collard x Olivier Aubin-Mercier – final dos leves

Renan Ferreira x Denis Goltsov – final dos pesos pesados

Larissa Pacheco x Marina Mokhnatkina – final do peso pena feminino

Sadibou Sy x Magomed Magomedkerimov – final dos meio-médios

Josh Silveira vs. Impa Kasanganay – final dos meio-pesados

Kayla Harrison x Aspen Ladd

Ray Cooper III x Derek Brunson

Card Preliminar (ESPN+ às 17h30)

Jesus Pinedo x Gabriel Braga – final peso pena masculino

Biaggio Ali Walsh vs. Joel Galarza López

Khai Wu vs. Phil Caracappa

Jesse Stirn x Josh Blyden