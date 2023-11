Resultados do Misfits Boxing 11: filho de Anderson Silva vence decisão e enfrenta Anthony Taylor

Gabriel Silva, filho da lenda do MMA e ex-campeão do UFC Anderson Silva, teve que trabalhar um pouco mais em sua segunda participação no Misfits Boxing.

O jovem de 26 anos enfrentou a estrela do TikTok, OJ Rosé, em Londres, e enquanto Rosé lutou melhor do que o esperado como um grande azarão, Silva obteve uma decisão majoritária no placar – com um juiz marcando todos os quatro rounds para Silva.

Silva conseguiu usar seu comprimento contra o movimento agressivo da cabeça de Rosé em um round de abertura competitivo, mas nem sempre emocionante. Rosé deu grandes passos no segundo avançando e acertando alguns chutes furtivos para dentro enquanto Silva lutava contra as cordas.

A ação desacelerou um pouco no terceiro round na maior parte, mas um falso uppercut em um chute corporal de Silva levou a um belo contra-ataque de esquerda de Rosé no que foi provavelmente o chute mais impactante do round.

Os dois lutadores saíram com mais senso de urgência no quarto e último round. Rosé continuou tentando derrubar Silva, mas Silva conseguiu frustrar grande parte do ataque de seu oponente com contra-ataques rápidos e habilidade defensiva. Rosé teve mais sucesso ao entrar, mas a experiência geral de trocação de Silva fez a diferença na reta final.

Após a vitória, Silva chamou Anthony Taylor, que agradeceu alegremente ao subir ao ringue com um novo penteado loiro platinado. Os dois homens conversaram mal um com o outro, com Taylor fazendo uma proclamação ousada.

“Assim que eu nocautear você, vou nocautear seu pai em seguida”, disse Taylor.