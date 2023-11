Resultados do Misfits Boxing 11: Jarvis vs.

MMA Fighting tem resultados do Misfits Boxing 11 para o card da luta Virgo vs. Bdave e muito mais no York Hall, em Londres, na noite de sexta-feira.

Na luta principal, Jarvis enfrentará Bdave pelo título meio-médio do Misfits Boxing.

Jully Poca e Alaena Vampira se enfrentarão pelo título cruiserweight feminino do Misfits Boxing no co-evento principal.

Confira os resultados do Misfits Boxing 11 abaixo.

Cartão principal (DAZN ao vivo agora)

Jarvis vs. MFB Meio-médio Campeonato

Júlia Poca vs. Alaena Vampiro Campeonato Cruiserweight Feminino da MFB

Gabriel Silva vs. OJ Rosa

Armz Korleone vs. Minicon

Yuddygang derrotou. Tio Pizza por decisão dividida (37-39, 39-38, 39-37)

Adam Brooks derrotou. Rhino por nocaute no segundo round

Muhsin derrotou. Piotr Budziszewski por nocaute no segundo round

Dapper ri definitivamente. Simon simples por nocaute no primeiro round