Resultados do UFC 295: Diego Lopes derruba Pat Sabatini com nocaute brutal em apenas 90 segundos

Diego Lopes parece um futuro candidato ao peso pena após somar sua segunda vitória consecutiva ao dar início ao card principal do UFC 295 de forma enfática.

Foi uma finalização rápida para Lopes depois que ele saiu de uma briga com Pat Sabatini ao desferir um soco que imediatamente abalou seu oponente. Lopes deu outro grande chute que abalou Sabatini antes que ele tentasse desesperadamente agarrar uma perna para sobreviver.

Lopes nunca lhe deu a chance de escapar, pois continuou lançando bombas até que Sabatini ficou inconsciente e o árbitro correu para interromper a luta, com o final chegando apenas aos 1:30 do primeiro round.

“Me sinto incrível”, disse Lopes após a vitória. “É um sonho da minha vida estar aqui no Madison Square Garden. Quando senti o primeiro golpe, eu sabia que realmente tinha que atacá-lo.

Antes do nocaute, Sabatini parecia pronto para igualar Lopes golpe por golpe depois de acertar o lutador mexicano com um chute de sua autoria que acertou em cheio. Talvez isso lhe tenha dado muita confiança ao voltar para essas trocas, especialmente com Lopes tendo altura e vantagem de alcance sobre ele.

Foi a saída daquela breve confusão na lona que levou à finalização de Lopes, que pegou Sabatini desprevenido com seu soco inicial, mas então ele reconheceu o quanto o dano foi causado. Seguiu-se outro soco e Sabatini logo caiu no chão.

Ele nunca mais se levantou.

Lopes continuou aplicando a punição até ser paralisado antes de subir na jaula para comemorar sua última vitória.

A vitória leva Lopes para 23-6 em sua carreira, com uma marca de 2-1 no UFC, depois de fazer uma estreia em maio e levar o candidato em rápida ascensão, Movsar Evloev, a uma decisão difícil.