Resultados do UFC 295: Tom Aspinall conquista o título interino dos pesos pesados ​​com nocaute impressionante sobre Sergei Pavlovich

Tom Aspinall agora pode se autodenominar campeão do UFC depois de nocautear Sergei Pavlovich com apenas 69 segundos do primeiro round.

Algumas semanas atrás, Aspinall estava apenas sentado esperando para ouvir sobre sua próxima luta, mas Jon Jones, sofrendo uma ruptura no músculo peitoral, abriu a porta para ele enfrentar Pavlovich com o título interino dos pesos pesados ​​em jogo no co-evento principal do UFC 295. Aspinall certamente aproveitou ao máximo a oportunidade após o maldito Pavlovich com uma enorme mão direita que desequilibrou o russo apenas um minuto de luta.

Mais um soco se seguiu, com Pavlovich caindo no chão e Aspinall desferindo mais alguns punhos em martelo, enquanto o árbitro rapidamente saltava entre eles para interromper a luta.

A emoção tomou conta de Aspinall ao comemorar a vitória com um título do UFC enrolado na cintura pela primeira vez.

“Foram duas semanas e meia loucas”, disse Aspinall. “Ele é um cara muito assustador. Nunca tive tanto medo na minha vida quanto lutar contra esse cara, mas quer saber? Eu também tenho muito poder e acredito em mim mesmo. Eu realmente acredito em mim mesmo.”

Ambos os lutadores dispararam armas em punho, com Pavlovich desferindo o primeiro grande soco após o golpe de Aspinall durante uma troca que pareceu abalar o peso pesado britânico. Em vez de entrar em pânico, Aspinall rapidamente se recuperou e recomeçou enquanto Pavlovich não avançou, talvez para evitar uma possível queda.

Na troca seguinte, Aspinall abriu a mão direita que atingiu Pavlovich na têmpora e ele ficou imediatamente em apuros enquanto cambaleava. Aspinall deu outro grande chute que fez Pavlovich cair na tela para encerrar a luta.

Desde que chegou ao UFC, Aspinall foi chamado de futuro do peso pesado e correspondeu a essas grandes expectativas, principalmente com esta última atuação para finalizar Pavlovich e conquistar o título interino. Quanto ao que vem a seguir, Aspinall provavelmente terá que esperar até 2024 para que Jones retorne para uma luta planejada contra Stipe Miocic.

Enquanto isso, Aspinall pode aproveitar a vitória enquanto aprimora o título até ter a chance de se tornar o campeão indiscutível dos pesos pesados ​​do UFC.