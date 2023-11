Resultados do UFC Vegas 82: Joanderson Brito finaliza Jonathan Pearce com estrangulamento ninja e tira a calça

Você conhece o velho ditado – fale merda, seja escolhido?

Jonathan Pearce descobriu da maneira mais difícil.

No sábado, Pearce enfrentou Joanderson Brito na última luta preliminar do card preliminar do UFC Vegas 82. Depois de um primeiro round competitivo, Pearce começou a encontrar seu ritmo no segundo, marcando uma queda e derrubando Brito na primeira posição. Depois de reclamar com o árbitro sobre tiros na nuca, Brito zombou de Pearce, que respondeu dizendo repetidamente a Brito: “Levante-se e faça alguma coisa, garoto! Levante-se e faça alguma coisa!”

Bem, Brito fez.

Pouco depois dessa troca, Brito se levantou e imediatamente acertou um estrangulamento ninja em Pearce, forçando o tennessee a bater aos 3:54 do segundo round. Após sua finalização sensacional, Brito acrescentou insulto à lesão, tirando as calças no meio da jaula e colocando o protetor bucal nas arquibancadas.

Brito já venceu quatro vitórias consecutivas dentro do UFC, todas por finalização.

Confira abaixo o momento memorável.