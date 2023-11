CQuando duas estrelas dinâmicas como Russell Westbrook e James Harden se unem, isso certamente criará ondas de excitação.

E foi exatamente isso que aconteceu no Arena Crypto.com quando Endurecercom um sorriso inconfundível, chegou ao vestiário do Los Angeles Clippers antes de Terças feiras jogo contra o Orlando Magic.

O Bardo deu uma olhada no vestiário dos Clippers

O acordo que trouxe 10 vezes All-Star para o Tosquiadeiras pode não ter sido oficial ainda, mas as calorosas boas-vindas dos jogadores e treinadores do Clippers não deixaram dúvidas de que a parceria está em pleno andamento.

Enquanto as câmeras piscavam e o proprietário Steve Balmer cumprimentou os recém-chegados, os termos da troca ainda aguardavam confirmação oficial, mas o Tosquiadeiras enviou um pacote que incluía Nicolas Batum, Robert Covington, Marcus Morris, KJ Martin, e uma série de escolhas de draft para a Filadélfia.

Juntamente com James Harden e o experiente PJ Tucker, o grande homem sérvio Filip Petrusev também seguiu para o Tosquiadeiras como parte do acordo.

Endurecer havia inicialmente solicitado uma negociação com o Tosquiadeiras em mente de volta Junhojá que ele optou por seu US$ 35,6 milhões opção de jogador para o Temporada 2023-24.

Uma série de desentendimentos públicos com o 76ers’ presidente de operações de basquete, Daryl Moreyhavia alimentado Harden desejo de seguir em frente.

A terceira vez é um encanto para Westbrook e Harden?

Pela terceira vez em suas carreiras, Russell Westbrook e James Harden se encontraram no mesmo time.

A jornada deles começou em Cidade de Oklahoma, onde eles uniram forças como parte do Thunder.

Apesar de ir para o Finais da NBA juntos em 2012 com o Thunder, eles perderam contra LeBron James e o Miami Heat.

Harden negociação subsequente com o Houston Rockets em 2012 marcou um ponto de viragem, enquanto Westbrook continuou a ser um Trovão robusto.

Em 2019eles se reencontraram quando Westbrook foi negociado com o Foguetes.

Infelizmente a parceria durou pouco, durando apenas uma temporada devido ao Pandemia do covidque eventualmente viu Westbrook vá para o Washington Wizards.

A expectativa sobre o que esse reencontro pode trazer é altíssima, e não há dúvida de que o Clippers’ o hype disparou.

Com a adição de Endurecer para a lista ao lado Westbrook, Paul Georgee o ferido Kawhi Leonard, o Tosquiadeiras ostentar uma das escalações mais repletas de estrelas da liga.

O sucesso desta troca, no entanto, será, em última análise, julgado pelo desempenho da equipe no jogos decisivos.

O Tosquiadeiras têm potencial para grandeza, e os fãs mal podem esperar para ver como essa escalação repleta de estrelas irá aparecer na quadra.