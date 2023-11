Revelada a mulher misteriosa de Matthew Perry, diz que ele estava ‘feliz e vibrante’

Atena Crosby uma modelo e repórter de entretenimento de 25 anos, se apresentou como a morena misteriosa com quem Matthew saiu na última sexta-feira no Hotel Bel-Air … revelando que ela “teve a honra de conhecer Matthew pessoalmente”.

Athena escreve: “Estou tão arrasada com sua morte, mas achei que era de mau gosto falar sobre isso publicamente, já que a atenção não deveria estar em mim, mas sim nele e em seu legado, e ele era uma pessoa extremamente reservada e eu sempre respeitei isso. em nossa amizade.”

Ela diz que Matthew estava “de muito bom humor” quando eles jantamos juntos – acrescentando que conversou com ela “com entusiasmo sobre as coisas que aconteceram em sua vida. Ele estava tão feliz e vibrante”.

Ela também nos disse que Matthew foi muito positivo durante a conversa… animado com a perda de peso e ansioso para ir para a quadra de pickleball no sábado. Como você sabe, ele estava encontrado sem resposta em sua jacuzzi depois de passar horas na quadra.

Aliás, Athena compartilhou uma olhada na cópia assinada que ela tem do livro de memórias de Matthew, ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing’ – na qual ele a chamou de “a garota número 1”.