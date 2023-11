REVELADA forma de tirar VÍRUS do celular que os técnicos NÃO querem que você SAIBA

Hoje, o celular desempenha um papel crucial na rotina de muitos indivíduos, tornando-se até mesmo a principal ferramenta de trabalho. Com ele é possível realizar pagamentos, transferências, enviar mensagens, acessar as plataformas de mídia social e muito mais. No entanto, devido à exposição de diversas informações sensíveis na internet, é imperativo exercer uma cautela adicional.

É de conhecimento geral que nenhum celular está imune à infecção por vírus ou à ameaça de phishing. No caso de enfrentar essas questões, mostraremos as mais eficazes recomendações e métodos para desinfetar o aparelho de possíveis vírus, destacando os cuidados essenciais neste universo que denominamos de ciberespaço.

Quais são os principais tipos de vírus?

Phishing: Atualmente, o phishing é uma ameaça comum, aproveitando a popularidade das principais redes sociais. Golpistas frequentemente utilizam esse método para tentar roubar informações bancárias ou pessoais. O phishing envolve induzir os usuários a clicarem em links que os direcionam para páginas falsas ou aplicativos ilegítimos, visando obter dados sensíveis;

Spyware: Similar ao phishing, o spyware atua de maneira discreta dentro de aplicativos, agindo como um espião sem que o usuário perceba. Essa forma de malware é projetada para coletar informações sem o consentimento do usuário, podendo representar uma ameaça à privacidade;

Trojan: Este é um tipo mais antigo de vírus, embora seja mais facilmente detectado por antivírus em comparação com outros. O Trojan permite que o golpista assuma o controle do dispositivo, podendo apagar informações, realizar alterações ou manipulações. Devido à sua longa existência e à sua natureza invasiva, muitos antivírus são eficazes na detecção e remoção de Trojans.

Meu celular já está com vírus: o que eu faço?

Celulares da Samsung

Antes de buscar por um software antivírus, sugerimos que execute uma verificação utilizando as configurações internas do sistema, seguindo cuidadosamente este procedimento:

Acesse as configurações do dispositivo;

Navegue até “Assistência do Aparelho e Bateria”;

Selecione “Proteção do aparelho”;

Finalmente, clique em “Verificar aparelho”.

O seu dispositivo Samsung procederá com uma análise minuciosa nos arquivos, e, se identificar a presença de vírus, realizará tentativas para removê-los.



Desinstale aplicativos suspeitos

É comum encontrar aplicativos que prometem otimizar o desempenho do seu dispositivo ou afirmam ser capazes de remover vírus. No entanto, é crucial exercer cautela, pois alguns desses aplicativos podem, na verdade, ser potenciais ameaças. Recomendamos prudência ao baixar qualquer app, considerando a fonte e as avaliações de outros usuários.

Para garantir a segurança do seu dispositivo, existem vários antivírus bem conceituados, como Kaspersky, MalwareBytes e AVG, que são excelentes opções. Recomendamos a instalação de um desses três em seu dispositivo para proporcionar uma camada adicional de proteção contra ameaças potenciais.

Restaure as configurações de fábrica

Em situações em que não há mais alternativas aparentes, sugerimos considerar a restauração de fábrica do seu dispositivo. Esse procedimento resultará na exclusão permanente de todos os arquivos, pastas, aplicativos e históricos armazenados no aparelho. Para realizar essa restauração, acesse as configurações do seu dispositivo. É altamente aconselhável fazer backup de logins e senhas antes de iniciar esse processo. Caso não esteja familiarizado com a preservação desses dados, procure orientações para garantir a segurança das suas informações.

Os melhores cuidados para ficar longe de vírus

Evite clicar em links desconhecidos

É crucial não acessar links que não são familiares, especialmente aqueles recebidos por meio de redes sociais como Facebook ou Instagram. Muitas vezes, esses links podem direcionar você para sites maliciosos que tentam instalar vírus em seu dispositivo sem o seu conhecimento. A melhor maneira de se proteger é evitar entrar em sites suspeitos.

Esteja atento a e-mails falsos

Fique atento a e-mails que afirmam ser de redes sociais ou outros serviços online, especialmente se solicitarem a alteração de senha. O phishing é uma técnica comum em que você pode ser redirecionado para uma página falsa que imita perfeitamente a legítima.

Essas páginas falsas são projetadas para roubar informações pessoais, dados de cartões de crédito e senhas. Verifique cuidadosamente os e-mails antes de clicar em qualquer link.

Tenha cuidado ao baixar aplicativos

Mesmo na Play Store, não há garantia que todos os aplicativos estejam livres de vírus. Em maio de 2022, mais de 2 milhões de downloads foram registrados para aplicativos com vírus na Play Store.

Alguns desses aplicativos apresentavam anúncios enganosos que prometiam limpeza de dados, otimização de bateria e antivírus, mas, na realidade, executavam vírus em segundo plano sem o conhecimento do usuário. Ao baixar aplicativos, verifique as avaliações e a reputação para garantir sua segurança.