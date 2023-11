Reveladas as refeições da prisão de Ação de Graças de 2023 para presidiários famosos

O TMZ obteve cardápios de prisões de todo o país, onde presidiários famosos são tratados com seus pratos típicos do Dia de Ação de Graças… peru, recheio e molho de cranberry.

Aqui está um resumo das festas do Dia do Peru:

Todd no FPC Pensacola da Flórida:

Julie no FMC Lexington de Kentucky:

– Peru assado ou presunto de peru assado, inhame caramelado assado, molho para pão de milho, macarrão com queijo, molho, feijão verde, molho de cranberry, pãezinhos, torta

Cavaleiro Suge no Centro Correcional Richard J. Donovan de San Diego:

— Mesmo menu do Tory

HarveyWeinstein no Centro Correcional Mohawk de Nova York

– Peru assado, molho, molho, batatas batidas, cenouras fatiadas no vapor, molho de cranberry, pãezinhos, sundae de sorvete

R. Kelly no FCI Butner Medium I da Carolina do Norte

Josh Duggar na FCI Seagoville do Texas:

— Peru assado, presunto glaceado, molho de broa de milho com molho de peru, caçarola de batata doce, caçarola de feijão verde, molho de cranberry, pãezinhos, tortas variadas

Joe Exótico no FMC Forth Worth do Texas: