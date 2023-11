Reviravolta no mundo digital: Chrome abandona celulares antigos!

O Google anunciou recentemente que o navegador Chrome não receberá mais atualizações em dispositivos com Android 7.1 (Nougat) ou versões anteriores a partir de janeiro de 2024. Essa decisão tem gerado impacto significativo, uma vez que muitos usuários ainda possuem aparelhos com essas versões mais antigas do sistema operacional.

O fim do suporte ao Android Nougat e versões anteriores

De acordo com informações divulgadas pelo suporte do Chrome, a última versão do navegador compatível com o Android Nougat é o Chrome 119. A partir do lançamento do Chrome 120, previsto para o início do próximo ano, apenas dispositivos com Android 8.0 (Oreo) ou versões mais recentes serão compatíveis. Isso significa que os usuários que possuem celulares com o Nougat ou versões anteriores precisarão atualizar o sistema operacional ou considerar a troca por um modelo mais recente para continuar utilizando o Chrome.

Motivos para abandonar o suporte a versões antigas

Essa decisão por parte do Google de abandonar o suporte ao Android Nougat e versões anteriores não é incomum no universo dos aplicativos. Geralmente, as desenvolvedoras encerram o suporte a versões mais antigas porque esses sistemas operacionais não suportam os novos recursos e atualizações de segurança dos aplicativos.

Além disso, é importante ressaltar que o Android Nougat foi lançado em 2016 e possui uma baixa taxa de adoção. Segundo dados divulgados pelo Google em outubro deste ano, apenas 2,6% dos dispositivos ainda possuem essa versão do sistema operacional instalado. Somando-se todas as versões anteriores ao Android 8, que serão afetadas pela falta de suporte do Chrome, o número representa apenas 5,9% de todos os usuários do sistema operacional.

A necessidade de atualização do sistema operacional

Com o fim do suporte do Chrome para o Android Nougat e versões anteriores, fica evidente a importância de manter o sistema operacional atualizado. A atualização do sistema não apenas permite continuar usando o Chrome, mas também garante a segurança e o bom funcionamento de outros aplicativos.

Ainda que uma atualização do sistema operacional possa parecer um processo complicado para alguns usuários, é fundamental compreender que ela traz benefícios significativos. Além de manter o dispositivo compatível com os aplicativos mais recentes, as atualizações do sistema geralmente trazem melhorias de desempenho, correção de bugs e aprimoramentos de segurança.



O aplicativo de calendário Google Agenda também será afetado

Além do Chrome, outro aplicativo que deve perder o suporte em dispositivos com Android Nougat e versões anteriores é o Google Agenda. Embora não haja um comunicado oficial do Google sobre essa mudança, os arquivos encontrados no código sugerem que o Android 8 será o requisito mínimo do sistema operacional a partir do próximo ano.

Portanto, os usuários que possuem celulares com o Android Nougat ou versões anteriores devem estar cientes de que perder o suporte não apenas do Chrome, mas também de outros aplicativos essenciais, como o Google Agenda. Para continuar desfrutando de todos os recursos oferecidos por esses aplicativos, é crucial atualizar o sistema operacional do dispositivo.

Alternativas para usuários com versões antigas do Android

Para os usuários que possuem dispositivos com o Android Nougat ou versões anteriores e não desejam ou não podem atualizar o sistema operacional, existem algumas alternativas disponíveis. Embora essas alternativas possam não fornecer a mesma experiência de uso e recursos dos aplicativos mais recentes, elas podem ser úteis para atender às necessidades básicas.

Uma opção é buscar por navegadores alternativos que ainda oferecem suporte a versões mais antigas do Android. Existem várias opções disponíveis na Play Store, e é importante pesquisar e ler avaliações para encontrar uma alternativa confiável.

Outra alternativa é usar versões mais antigas dos aplicativos, caso disponíveis. Alguns desenvolvedores ainda mantêm versões mais antigas dos aplicativos em suas páginas de download ou em repositórios de terceiros. No entanto, é importante ressaltar que o uso de versões desatualizadas pode representar riscos de segurança, uma vez que essas versões não recebem correções e atualizações de segurança.

A importância de manter os dispositivos atualizados

O abandono do suporte ao Android Nougat e versões anteriores pelo Chrome e outros aplicativos reforça a necessidade de manter os dispositivos atualizados. Atualizar o sistema operacional é essencial para garantir a compatibilidade com os aplicativos mais recentes, além de fornecer melhorias de desempenho e melhorias de segurança.

Além disso, é recomendado manter também os aplicativos atualizados. As atualizações de aplicativos geralmente trazem novos recursos, correções de bugs e melhorias de segurança. Configurar o download automático na Play Store pode ser uma forma prática de garantir que os aplicativos estejam sempre atualizados.

Considerar trocar por um aparelho mais recente

O anúncio do Google sobre o fim do suporte do Chrome para o Android Nougat e versões anteriores reflete uma tendência comum no mundo dos aplicativos. A atualização do sistema operacional é fundamental para garantir que os dispositivos sejam compatíveis com os aplicativos mais recentes e para garantir a segurança e o bom funcionamento do dispositivo.

Para os usuários que possuem celulares com o Android Nougat ou versões anteriores, é essencial considerar a atualização do sistema operacional ou a troca por um modelo mais recente. Caso a atualização não seja possível, é importante buscar alternativas confiáveis ??para continuar utilizando os aplicativos essenciais.

Manter os dispositivos e aplicativos atualizados é uma prática fundamental para aproveitar todas as funcionalidades oferecidas pela tecnologia e garantir uma experiência segura e satisfatória.