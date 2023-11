Revisão do FGTS pode garantir uma renda extra para o trabalhador; entenda

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) desempenha um papel essencial na economia brasileira, proporcionando segurança financeira aos trabalhadores e contribuindo para o desenvolvimento do país. Essa matéria do Notícias Concursos oferece uma visão aprofundada sobre o FGTS, suas características, mudanças propostas, benefícios e como ele funciona.

O FGTS é um fundo criado pelo governo brasileiro para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Ele é formado por depósitos mensais feitos pelo empregador em nome do empregado e representa uma parte do salário deste. No entanto, ao que tudo indica, mudanças estão por vir. Recentemente foi proposta a revisão do FGTS

A discussão sobre a revisão do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) está em alta, e essa análise pode trazer impactos significativos para os trabalhadores. Vamos explorar o que é a revisão do FGTS, quem pode se beneficiar e quais as possíveis consequências dessa mudança.

O que é o FGTS?

Criado em 1966, o FGTS é um fundo instituído para proteger os trabalhadores em caso de demissão sem justa causa. Funciona como uma espécie de poupança que o empregador deve depositar em nome do trabalhador, representando 8% do salário do empregado, além de atualização monetária e juros.

Por que a revisão do FGTS?

A revisão do FGTS está sendo discutida para questionar a constitucionalidade da correção monetária aplicada ao fundo. Hoje, o FGTS rende 3% ao ano além da TR (Taxa Referencial), que é próxima de zero. Os críticos argumentam que essa correção está abaixo da inflação, o que resulta em perdas para os trabalhadores.

O que está sendo proposto?

A proposta é declarar a inconstitucionalidade da TR e substituí-la por um índice de inflação, como o IPCA-E ou o INPC. Alguns defendem que a correção do FGTS seja equivalente à da poupança, que atualmente é de 6,17% ao ano mais TR.



Quem pode se beneficiar?

Caso o Supremo considere que o índice utilizado estava incorreto, todos os trabalhadores com fundos a partir de 1999 poderiam se beneficiar. Isso poderia impactar até 70 milhões de trabalhadores, segundo algumas estimativas.

Qual o impacto da revisão do FGTS?

A revisão do FGTS possui o potencial de impactar positivamente o saldo nas contas dos trabalhadores. Simulações indicam um aumento significativo com a proposta de correção, tanto em um ano quanto ao longo de dois ou cinco anos.

Quando essa mudança poderia entrar em vigor?

Isso ainda é objeto de discussão. Alguns defendem que a mudança entre em vigor a partir de 2025, enquanto outros querem que a alteração seja aplicada imediatamente após a publicação da ata de julgamento.

O FGTS paga lucro?

Sim, desde 2017, o FGTS também distribui o lucro obtido no ano, permitindo aos trabalhadores lucros acima da inflação na maioria das vezes. Essa distribuição de lucros ajudou a reduzir as perdas dos trabalhadores.

Quem tem direito ao FGTS?

O FGTS é destinado a trabalhadores rurais, temporários, intermitentes, avulsos, diretores não empregados, empregados domésticos e atletas profissionais. Para ter direito, eles devem cumprir alguns requisitos, como ser dispensado sem justa causa, dar entrada na residência própria, se aposentar ou ter uma doença grave.

Como fica a situação dos trabalhadores de aplicativos?

Desde 2020, o FGTS também passou a ser pago para os trabalhadores que prestam serviços por meio de aplicativos de transporte, como motoristas de Uber e entregadores de aplicativos.

O que acontece agora?

Agora, aguardamos a decisão final do Supremo e como ele irá abordar essa questão. A revisão do FGTS poderia trazer uma correção mais justa para os trabalhadores, mas ainda há muita incerteza no cenário judicial.

Importância da discussão

A revisão do FGTS é uma discussão importante que pode trazer benefícios significativos para os trabalhadores. No entanto, ainda não há uma decisão final e os trabalhadores devem acompanhar de perto as notícias para se manterem informados.