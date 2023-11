REVISÃO do valor do Bolsa Família em novembro

O ministério responsável pela gestão dos auxílios sociais do governo, concluiu no último dia de outubro o ciclo de pagamentos do Bolsa Família revisado. Assim, foram beneficiados 21,45 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. Com o início de novembro, essas famílias aguardam ansiosamente a próxima rodada de repasses.

Uma das informações mais buscadas pelos beneficiários antes do início dos pagamentos é o valor a ser recebido no mês. Em novembro, isso permanece uma dúvida, apesar de os repasses estarem agendados para a segunda quinzena. Entretanto, é importante destacar que duas deduções afetarão os beneficiários do Bolsa Família, o que está preocupando os brasileiros.

Quais serão os descontos do Bolsa Família para novembro?

O primeiro desconto impactará diretamente as famílias que, atualmente, são beneficiárias do Bolsa Família, mas no ano anterior recebiam benefício do antigo Auxílio Brasil. Essas famílias optaram por aderir ao empréstimo consignado oferecido pelo governo anterior em outubro do ano passado.

O empréstimo consignado é uma modalidade em que o beneficiário recebe um valor emprestado, e as parcelas são descontadas diretamente em sua folha de pagamento. No caso dos beneficiários do antigo Auxílio Brasil, esses descontos são realizados em seus benefícios mensais, antes de receberem o pagamento.

Os descontos podem atingir até R$ 160 por mês. Ademais, o pagamento da dívida foi acordado para um período de até dois anos. Portanto, mesmo com a transição do Auxílio Brasil para o Bolsa Família em fevereiro deste ano, os descontos continuarão até que a dívida seja totalmente quitada. Portanto, o primeiro grupo de famílias a sofrer descontos no benefício de novembro será aquele que aderiu a essa linha de crédito.

Regra de Proteção

O segundo desconto está relacionado à Regra de Proteção do programa social. Essa regra foi criada para evitar que as famílias que aumentassem sua renda mensal por pessoa para acima de R$218 fossem excluídas imediatamente do programa. Isso se tornou necessário porque muitos beneficiários evitavam buscar novos empregos, entre outras oportunidades, com medo de ultrapassar o limite de renda e perder o direito ao benefício.

A partir das novas diretrizes, os membros das famílias beneficiárias agora podem buscar novas fontes de renda com mais tranquilidade, uma vez que é permitido ter uma renda mensal por pessoa entre R$218 e R$660, sem o risco de cancelamentos ou bloqueios. No entanto, é importante observar que o governo decidiu reduzir em 50% o valor do benefício para esse grupo de famílias, devido à melhoria um pouco mais significativa de sua situação financeira.



Calendário de pagamento do mês de novembro

Para fornecer informações sobre o calendário de pagamentos do Bolsa Família de novembro, o Ministério do Desenvolvimento Social já divulgou as datas oficiais. Conquanto, os pagamentos começarão a ser disponibilizados a partir do dia 17 deste mês e continuarão até o dia 30, no final do mês. Abaixo, você pode conferir todas as datas de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social):

Se o NIS tiver terminando em 1: 17 de novembro;

Se o NIS terminando em 2: 20 de novembro (antecipado para o sábado, 18);

Caso o NIS tiver terminando em 3: 21 de novembro;

Caso o NIS tiver terminando em 4: 22 de novembro;

Se o NIS tiver terminando em 5: 23 de novembro;

Se o NIS tiver terminando em 6: 24 de novembro;

Caso o NIS tiver terminando em 7: 27 de novembro (antecipado para o sábado, 25);

Caso o NIS tiver terminando em 8: 28 de novembro;

Se o NIS tiver terminando em 9: 29 de novembro;

Se o NIS tiver terminando em 0: 30 de novembro.

Isso fornece uma visão clara das datas em que os beneficiários do Bolsa Família podem esperar receber seus pagamentos no mês de novembro.