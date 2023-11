‘RHOC’ Alum Elizabeth Lyn Vargas relista a casa no deserto por quase US $ 9 milhões

Alume ‘RHOC’ Elizabeth Lyn Vargas colocou sua linda casa no deserto de volta ao mercado depois de fazer algumas mudanças… e a vaga pode ser sua se você tiver quase US$ 9 milhões para gastar.

TMZ divulgou a história, Elizabeth primeiro colocou o local na área de Palm Springs à venda em março de 2022, mas parece que ninguém engoliu o preço de US$ 9,95 milhões.

Disseram-nos que ela fez algumas grandes reformas na propriedade – incluindo uma pintura externa completa e uma reforma completa da cozinha. Agora está de volta ao mercado, mas ela está pedindo apenas US$ 8,995 milhões – um milhão a menos do que antes.

A casa de 10.000 pés quadrados está localizada no condomínio fechado de La Quinta Polo Estates e vem com jardins paisagísticos e vegetação que cercam um grande lago de carpas com mais de 300 peixes.