Ri Happy está EM BUSCA de novos profissionais; Dê uma olhada nas vagas!

A Ri Happy, famosa rede de lojas de brinquedos consolidada no cenário brasileiro, está na procura por novos colaboradores no mercado. Isto é, antes mesmo de falar com mais detalhes sobre a companhia, vale a pena visualizar a lista de vagas abertas abaixo e suas respectivas localidades:

Auxiliar de Loja – Shopping Villa Lobos – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – Shopping Iguatemi – Florianópolis -SC – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Caixa – Shopping Pantanal – Cuiabá – MT – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Vendas – Shopping São José Do Rio Preto – SP – Shopping: Realizar atendimento aos clientes, identificando suas necessidades e orientando-os com todas as informações necessárias sobre os produtos disponíveis e sua adequada utilização. Repor produtos na área de vendas mediante aos relatórios de reposição, visando à rotatividade dos mesmos, gerando resultados em vendas;

Operador (a) de Vendas- Shopping Internacional De Guarulhos – Guarulhos – SP – Efetivo;

Vendedor (a) – Balneário Camboriú – SC – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – ALPHAVILLE – Barueri – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Interlagos – São Paulo – SP – Venda Interna;

Auxiliar de Loja – Jaboatão dos Guararapes – PE – Venda Interna;

Operador (a) de Vendas – SHOPPING RIO POTY – Teresina – PI – Venda Interna;

Operador (a) de Vendas – Mossoró – RN e Cuiabá – MT – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja para o Natal – Contagem – MG e Maringá – PR – Lojas / Shopping.

Mais sobre a Ri Happy

Falando mais sobre a história da Ri Happy, podemos frisar que, em 1988, um pediatra e um administrador de empresas, especializado em informática, resolveram se unir e, com muita imaginação e talento, criaram a Ri Happy Brinquedos.

A base do sucesso dessa, que já é líder absoluta no varejo especializado em brinquedos, é o atendimento personalizado, a variedade de produtos e os preços competitivos.

No início eram seis lojas e, agora, são mais de 150, espalhadas por todo o Brasil, nas principias capitais e no interior de vários Estados. Nelas, o cliente tem à sua disposição mais de 3000 funcionários especializados e bem treinados, sempre prontos para realizar sonhos.

Além disso, é possível encontrar produtos diversificados, que incluem uma linha exclusiva, com mais de 200 itens destinados a todas as idades.

Como efetivar a sua candidatura?



Você também pode gostar:

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Conheça alguns benefícios

Salário compatível com o mercado;

Vale-transporte;

Vale-alimentação;

Oportunidades de crescimento profissional;

Ambiente de trabalho descontraído e dinâmico.

Para não perder nenhum detalhe dos principais assuntos do país e das melhores oportunidades, é só conferir o Notícias Concursos!