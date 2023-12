Rihanna desembala seus novos tênis Fenty Puma em um trailer atraente

Rihanna está de volta com mais uma colaboração incrível com a empresa de tênis Puma para o relançamento de seu icônico tênis Creeper. O novo design superdimensionado com sola zumbida apresenta pares de preto e branco, azul brilhante e verde e lilás e vermelho. Visível também está o logotipo da Fenty em relevo.

Rihanna revela os novos tênis Fenty Puma com novos detalhes incríveis

O comercial pois os novos tênis foi o que chamou a atenção da maioria das pessoas. No vídeo de 14 segundos a cantora, que tem o cabelo bem curto, tingido de loiro e acompanhado de um laço vermelho, desempacota de forma divertida seus sapatos novos, apertando o rosto entre dois tamanhos extras pequenos, fazendo beicinho e murmurando ‘uau’. Ela também pode ser vista vestindo uma jaqueta roxa e tem unhas postiças brancas impressionantemente longas para completar seu visual.

A parceria de Rihanna com a Puma começou em 2015 e desde então lançou diversas coleções de calçados. Você terá que gastar um mínimo de $ 140 para colocar as mãos em um par do novo lançamento.