Rihanna e A$AP Rocky saem separados novamente em meio a um processo criminal

A$AP Rocky está em maus lençóis agora enquanto luta contra acusações criminais no tribunal – e você pensaria que sua mãe bebê, Rihanna estaria ao lado dele em público… mas ela não está.

O casal apareceu na frente das câmeras duas vezes esta semana – logo após a audiência preliminar de Rocky em um tribunal do DTLA na quarta-feira – e em ambas as ocasiões… eles não estavam juntos. E neste fim de semana, eles nem estavam na mesma parte da cidade.

Na quinta-feira, RiRi foi fotografado chegando aos San Vicente Bungalows em West Hollywood com algumas amigas a reboque, enquanto Rocky estava em uma parte diferente do WeHo … desacompanhado de Rihanna e, em vez disso, sendo seguido por sua própria equipe de amigos.

Ambos pareciam bastante neutros na quinta-feira… mas no sábado, eles foram vistos saindo novamente (separadamente) e pareciam um pouco mais animados – bem, AR estava de qualquer maneira.

Rocky e Rihanna estavam vestidos para impressionar, mas foi apenas ele quem deu um sorriso enquanto caminhava por uma rua seguindo o que nos disseram ser uma sessão de estúdio tarde da noite no WeHo. Ele tem um álbum que supostamente será lançado em breve, então faz sentido que ele esteja trabalhando.

Rihanna, por outro lado, estava no lado oposto de Tinseltown no sábado… indo ao seu restaurante favorito, Giorgio Baldi em Santa Monica – que ela sempre frequenta.

Como informamos… um dos ex-membros do A$AP Mob de Rocky, Relli, tomou posição e testemunhou que Rocky atirou nele em 2021 – isso depois de um desentendimento e um suposto confronto. Relli ainda afirmou que Rocky ameaçou matá-lo antes de supostamente puxar o gatilho.

Advogado de Rocky, Joe Tacopina, interrogou Relli na cruz … mas seu cliente deve voltar ao tribunal no final deste mês para ver se essa coisa vai a um julgamento com júri completo ou não. AR saiu do prédio de muito bom humor e exalava confiança ao dar autógrafos.