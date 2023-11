Rio libera uso de bermuda por funcionários públicos

A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro decidiu permitir que seus servidores públicos, que atuam em regime presencial, cheguem ao trabalho com roupas alternativas. A decisão foi anunciada no início da tarde desta quinta-feira (16), e publicada nas redes sociais.

“ATENÇÃO: Devido a previsão de altas temperaturas neste verão, está liberado o uso de calças ou bermudas na altura do joelho pros servidores municipais, motoristas de táxis, ônibus, vans, kombis credenciadas e trocadores de ônibus até o dia 31 de março de 2024″, disse a prefeitura do Rio de Janeiro.

Nesta semana, a Câmara de Vereadores da cidade já tinha aprovado uma regra interna permitindo o uso de bermudas por servidores públicos no Palácio Pedro Ernesto. A medida em questão foi aprovada pela Mesa Diretora, e começa a valer a partir desta quinta-feira (16).

Assim, a partir de hoje, tanto os servidores públicos, como também os visitantes poderão entrar no local com os chamados bermudões, desde que eles estejam na altura do joelho, no mínimo.

Elogios e críticas

Nos comentários da publicação, muitos servidores públicos comemoraram a decisão da Prefeitura do Rio de Janeiro. Do outro lado, vários cidadãos também aproveitaram o momento para cobrar a climatização das escolas públicas. Eles denunciam que vários estudantes e professores estariam tendo que se submeter a salas de aula extremamente quentes.

“Tá faltando ônibus com ar condicionado e tem ônibus nos quais o ar condicionado não funciona e ficam todos torrando no coletivo. Ou seja ar condicionado de mentira”, denunciou um internauta.

“Agora eu quero saber quando vão ligar as máquinas de ar condicionado do Parque olímpico, para os alunos não morrerem de calor nas arenas? Pois passar mal, já tem um monte passando, porquê nem colocar a máquina para ventilar, vocês estão fazendo”, questionou outro.

Um grupo de pais se reuniu, e publicou o seguinte comunicado:



Calor no Rio de Janeiro

O fato é que o Rio de Janeiro é uma das cidades mais impactadas pelo intenso calor que toma conta do país nesta semana. De acordo com dados do Inmet a capital carioca deve registrar uma média de mais de 40º C nesta quinta-feira (16).

Mas a sensação térmica no Rio de Janeiro tende a ser bem pior. Segundo relatos de usuários, no decorrer dos últimos dias algumas regiões específicas da cidade chegaram a alcançar nada menos do que 60º C de sensação térmica.

“Essas condições podem impactar a saúde de toda a população, em especial os mais vulneráveis — como idosos, crianças, pessoas com problemas renais, cardíacos, respiratórios ou de circulação, diabéticos, gestantes e população em situação de rua”, disse o Ministério da Saúde.

Cartilha do Ministério da Saúde

Diante deste quadro de perigo, o Ministério da Saúde decidiu lançar nesta quarta-feira (15) uma cartilha com uma série de dicas para se proteger do calor. A pasta lembra que é impossível se livrar completamente do impacto das altas temperaturas, mas reforça que estas pequenas dicas podem fazer muita diferença no final das contas.

Segundo o Ministério, a principal dica para tentar amenizar o calor é tentar se proteger do sol, e evitar ao máximo a exposição direta aos raios solares:

Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

Se expor ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e até com bolhas. Use protetor solar;

Use chapéus e óculos escuros (especialmente pessoas de pele clara);

Proteja as crianças com chapéu de abas;

Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados;

Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados nas ruas das cidades.