Riscos da inteligência artificial: qual o impacto da tecnologia na sociedade?

As automações e novas tecnologias são um dos focos de estudo e inovações mais recentes. Porém, o campo dos riscos da inteligência artificial ainda é bem nebuloso e pode esconder problemas de grande impacto para a sociedade.

Portanto, se você ainda não conhece as principais tendências de pesquisa e preocupações com essa tecnologia, continue por aqui. Deixamos alguns tópicos importantes com os pontos que estão deixando os pesquisadores em estado de alerta.

Como funciona a inteligência artificial?

A inteligência artificial é um segmento da tecnologia que trabalha com automações. Basicamente, é uma máquina que simula as emoções e respostas humanas, tornando algumas ações mecânicas automáticas.

Por isso, ela está cada vez mais presente nos atendimentos ao cliente, criação de mecanismos de pesquisa, recrutamento e seleção de profissionais e muitos outros. Assim, ela é uma ferramenta de otimização de processos muito importante.

Quais os riscos de inteligência artificial?

Mesmo que ela seja uma ferramenta incrível, os especialistas apontam que existem riscos da inteligência artificial no dia a dia. Por isso, separamos alguns tópicos com os principais pontos de preocupação que a ferramenta oferece.

1.Perda de habilidades



Uma das preocupações e riscos da inteligência artificial é a mudança que ela pode causar para a sociedade em um futuro próximo. Ferramentas como o chatgps, cortam uma parte importante do aprendizado prático, principalmente dos mais jovens.

Além disso, a concentração e direcionamento do foco também pode alterar, pelo uso excessivo das ferramentas de IA. Com isso, existe a preocupação de que as próximas gerações se tornem extremamente dependentes das automações.

2.Limitação e discriminação – riscos da inteligência artificial

Algumas empresas e recrutamentos também já utilizam a inteligência artificial como forma de otimizar os processos. Porém, vale lembrar que por mais simplificado que o processo pareça, ainda é uma máquina tomando atitudes e escolhas, e não um ser humano.

Por isso, existe o risco de que ela possa utilizar fatores discriminatórios para a seleção de pessoas. Alguns mecanismos não consideram competências, usando a biometria facial e outros pontos de viés para o recrutamento.

Portanto, há a preocupação de que esse tipo de ação possa prejudicar determinados tipos de candidatos. Além disso, serviços que utilizam a IA para reconhecimento facial, como os bancos, podem acabar limitando o acesso a outras pessoas e diminuindo a inclusão.

3.Automações sem controle

Outra preocupação entre os riscos da inteligência artificial é a automação descontrolada. Até mesmo nas armas, como os drones e outros equipamentos. Eles possuem diferentes tipos de controle baseado na IA, que ainda não se conhece a extensão do funcionamento.

Com isso, existe uma grande preocupação com os desdobramentos que esse tipo de ação pode ter. Por exemplo, existe uma possibilidade desses equipamentos causarem potenciais riscos à privacidade e integridade.

4.Interações nocivas – riscos da inteligência artificial

Como a inteligência artificial trabalha com a interação dos usuários, ela depende desse tipo de relação para se alimentar de informações. Porém, ela registra as preferências a padrões de comunicação e cria um banco de dados para futuras respostas.

Isso leva a um problema estrutural: nem todos os usuários criam padrões de comunicação saudáveis. Por exemplo, recentemente os desenvolvedores do chatgpt precisaram rever suas políticas, já que os usuários estavam criando conteúdos sexuais com o chatbot.

Portanto, outros tipos de interações nocivas também podem acontecer: discriminação, crimes de ódio e até mesmo outros tipos de problema mais graves. Então, a falta de regulação pode ser um grande problema para aumentar esse contratempo.

5.Mudança no mercado – riscos da inteligência artificial

A mudança no mercado de trabalho, comercial e até mesmo de interações também é um dos impactos do uso dessa tecnologia. Algumas profissões básicas podem acabar sumindo ou se tornando muito mais automatizadas com a inclusão desse recurso nas empresas.

Portanto, ainda existe uma carência grande de novos métodos de capacitação para esse tipo de tecnologia. Os futuros profissionais também precisam ter condições de se inserir nesse nicho de profissões e todas as competências que elas elas exigirem.

6.Falta de regulamentação

Ainda, outro ponto bem problemático entre os riscos da inteligência artificial é a falta de órgãos oficiais que façam a regulamentação. Por exemplo, a ANATEL é o órgão público que regulamenta as telecomunicações no Brasil.

Porém, no caso da inteligência artificial, não existe nenhum órgão oficial que possua esse mesmo tipo de competência. Então, acaba que esse tipo de ação fica por conta das próprias plataformas que disponibilizam os serviços que utilizam a IA.

Portanto, essa falta de regulamentação abre brechas para que vários tipos de problemas ocorram durante a operação dessas plataformas. Por exemplo, as interações de conteúdo sexual ou discriminatório que os próprios usuários calibram nos chatbots.

7.Disseminação de fake news – riscos da inteligência artificial

O jornal da Universidade de São Paulo (USP) publicou um artigo sobre alguns perigos sutis que inteligência artificial pode trazer. Por exemplo, a capacidade de criar narrativas sem embasamento teórico ou fundamentação científica.

Assim, existe uma possibilidade da criação de narrativas que podem ser potencialmente nocivas para a sociedade. Por exemplo, conteúdos relacionados à saúde podem espalhar boatos e até mesmo influenciar na dinâmica social.

Como diminuir os riscos da inteligência artificial?

Então, a IA é uma excelente ferramenta para tornar a rotina dos usuários ainda mais simples. Porém, algumas medidas de contenção e prevenção são importantes para garantir que seu uso seja seguro de forma completa:

Políticas de regulação da IA;

Fiscalização das plataformas;

Uso consciente;

Penalidades para crimes usando a IA;

Regulamentação das bases de dados e fundamentação;

Criação de incentivo para educação focada em tecnologia.

Essas são apenas algumas maneiras de tentar mitigar os riscos da inteligência artificial no mercado de trabalho e na sociedade. Porém, ainda é importante realizar mais estudos e entender até onde essa tecnologia pode se tornar uma ferramenta, ou um problema.

Essas são apenas algumas maneiras de tentar mitigar os riscos da inteligência artificial no mercado de trabalho e na sociedade. Porém, ainda é importante realizar mais estudos e entender até onde essa tecnologia pode se tornar uma ferramenta, ou um problema.