Rival da Netflix? SBT anuncia lançamento de seu novo streaming

Em breve, a emissora SBT deverá ter um streaming para chamar de seu. O +SBT foi anunciado pela vice-presidente da emissora e filha de Sílvio Santos, Daniela Beyruti. O anúncio foi feito em suas redes sociais e causou grande repercussão no mercado interno.

O catálogo do +SBT

De acordo com informações de bastidores, o +SBT deverá contar com todo o conteúdo exibido pela emissora SBT, algo que já está em vigor na plataforma SBT Vídeos atualmente. De todo modo, a ideia da emissora é aumentar o catálogo também com conteúdos originais e exclusivos.

Uma das ideias, por exemplo, é lançar uma nova versão do seriado Sítio do Pica-Pau Amarelo, que fez muito sucesso em décadas passadas quando foi transmitido em outras versões na TV Bandeirantes, e na TV Globo. O clássico é baseado nos livros de Monteiro Lobato.

O catálogo também deverá contar com uma aba exclusiva apenas com as íntegras dos programas apresentados por Silvio Santos, o dono do canal.

Também devem estar previstos no catálogo uma série de documentários sobre a vida de astros que fizeram história no SBT, como é o caso dos apresentadores Gugu Liberato, Hebe Camargo e Carlos Alberto de Nóbrega.

Quando o streaming do SBT será lançado?

Ainda de acordo com informações de bastidores, o novo streaming do SBT deverá ser lançado apenas no próximo ano, mais precisamente em alguma data entre os meses de janeiro e fevereiro de 2024.



Você também pode gostar:

A ideia geral é que o novo serviço conte com um aplicativo próprio para celulares. Mas ele também deverá ser lançado em TVs. Marcas como Samsung e LG já estariam em conversas avançadas neste sentido.

A concorrência

Netflix

Conforme análises de especialistas, a chegada do +SBT não deve fazer a Netflix perder o posto de streaming mais consumido do Brasil. Mas o fato é que o site norte-americano vem sofrendo com alguns problemas comerciais nos últimos meses.

Um novo levantamento mostrou que este streaming registrou um aumento de nada menos do que 78% no número de buscas por cancelamento de assinatura.

Este boom na procura teve seu pico logo depois de a empresa anunciar que colocaria em prática o fim do compartilhamento de senhas no mercado brasileiro. Vários usuários procuraram informações para cancelar o serviço ao perceberem que não poderiam mais dividir as assinaturas com colegas que moram em endereços diferentes.

O estudo em questão foi feito pela agência de inteligência Tunad e foi obtido pelo jornal Folha de São Paulo. O levantamento tentou analisar as buscas relacionadas ao cancelamento de diversos serviços de streaming no Brasil. O Globoplay, por exemplo, registrou uma queda no número de pesquisas sobre o cancelamento do serviço.

No geral, o estudo identificou que as buscas relacionadas ao cancelamento de assinaturas são diretamente impactadas por mudanças nas cobranças, ou seja, sempre que uma plataforma de streaming anuncia que vai elevar os preços dos seus pacotes, há um pico de procura por cancelamento na internet.

Globoplay

Em janeiro deste ano, por exemplo, a globoplay anunciou um reajuste nos preços dos seus pacotes. Logo depois daquele anúncio, a plataforma registrou o maior aumento nas buscas sobre cancelamento. Ao mesmo passo, o Prime Video teve queda de 42% e a Netflix registrou uma pequena elevação de 3%.

Prime Video

O Prime Video anunciou o seu reajuste nos preços apenas no mês de maio, e foi justamente nesta ocasião que se registrou o pico de procura por cancelamentos, chegando a um aumento de 65%, enquanto o Globoplay registrou uma queda de 7% nas buscas relacionadas ao assunto.

Todos estes números levam a crer que o sucesso ou não do +SBT depende diretamente do valor que será cobrado para a sua assinatura.