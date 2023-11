Road Warriors: Orlando City segura Nashville e avança para a semifinal da Conferência Leste

Canto Ivn marcou no sexto minuto para ajudar o segundo colocado Cidade de Orlando avançar para o Conferência Leste semifinais com vitória por 1 a 0 sobre Nashville na noite de terça-feira.

Orlando (19-7-9) conquistou sua terceira vitória consecutiva por 1 a 0 sobre Nashville, incluindo uma vitória em 30 de outubro com vantagem de 25-7 nos arremessos. O Leões havia vencido apenas um de seus nove encontros com Nashville em todas as competições antes de vencer os últimos três.

Nashville (13-12-10) perdeu uma partida eliminatória em casa pela primeira vez na história do clube, encerrando uma série de sete vitórias e dois empates em nove partidas de playoffs e copa em casa.

Ângulo interceptou um passe para trás dentro da área e dividiu dois zagueiros com um chute que passou por cima da cabeça do goleiro Joe Willis.

Goleiro do Orlando Pedro Gallese fez quatro defesas em seu décimo jogo sem sofrer golos na temporada.

Orlando, que venceu três partidas consecutivas fora de casa pela primeira vez na história do clube, enfrentará o vencedor do Colombo–Atlanta Series.