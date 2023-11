Rob Gronkowski não está feliz com as reclamações de Trevon e Steffon Diggs sobre Josh Allen

Ctodos nós entendemos que o Notas de búfalo estão tendo um início de temporada inesperadamente ruim, mas isso não significa WR Stefon Diggs e seu irmão Trevon Diggs pode criar ainda mais animosidade nas redes sociais. Pelo menos foi o que Rob Gronkowski disse quando questionado sobre os irmãos pressionando publicamente para que Stefon deixasse o time no meio da temporada. Gronk é mais oldschool que os atletas de hoje, ele acredita que há hora e lugar para tudo. No momento, qualquer estrela profissional da NFL precisa pensar no time e tentar mudar as coisas do ponto de vista coletivo. Stefon Diggs é um dos melhores wide receivers da NFL e os Bills precisam de todo o seu talento para superar esse péssimo início de temporada de 5-5.

Stefon Diggs foi flagrado “conferindo” líderes de torcida durante apresentação no Pro Bowl

Mas o Irmãos Diggs estão recorrendo às redes sociais para começar a pressionar por uma saída e até mesmo avisar todas as outras franquias da NFL. Isso envia uma mensagem clara a qualquer time da liga que queira contratar Stefon Diggs até o final da temporada. Também não é a primeira vez que ele faz a mesma coisa, já que usou táticas semelhantes quando jogou pelo Minnesota Vikings em 2020. Gronk foi questionado sobre isso no programa ‘Up & Adams’ e disse: “Isso não faz sentido. Você é pago. Você é o wide receiver número um, qual é a preocupação? Josh Allen procura ir até você sempre que pode. Você tem suas estatísticas. Não é como se você fosse ficar melhor com outro equipe. Não sei qual é o problema. Apenas engula, por que causar esses problemas?

Os dias de Stefon Diggs estão contados no Buffalo Bills?

Se Stefon Diggs pode resolver seus problemas com o quarterback Josh Allen ou não, o fato é que essas táticas estão 100% sendo usadas para se afastar do time. Se a liderança do Bills quer manter o equilíbrio e o clima positivo dentro do time, não pode ter jogadores que não queiram jogar pelo coletivo. Rob Gronkowski menciona nesta entrevista que não acha que Stefon Diggs fará parte do Bills na próxima temporada. O que ele está fazendo agora está definitivamente atrapalhando a química do time e Buffalo não pode permitir isso. Não importa se Diggs é um dos melhores jogadores da liga, ele precisa jogar em um time onde se sinta totalmente envolvido.