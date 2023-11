Rob Reiner e Soledad O’Brien sabem que o assassinato de JFK foi uma conspiração e nomearão assassinos

TMZ. com

Rob e Soledad se juntaram a nós no “TMZ Live” quinta-feira para falar sobre seu novo podcast, “ Quem matou JFK? ”, que estreou na quarta-feira. Eles apresentam um caso convincente – Lee Harvey Oswald não agiu sozinho em 22 de novembro de 1963.

A estrela e megaprodutor de “All in the Family” é obcecado pelo assassinato desde os 16 anos, quando Kennedy foi baleado, e vem fazendo pesquisas profundas desde então. Rob apresentou-nos as suas teorias, sugerindo claramente que havia funcionários governamentais desonestos que conspiraram para capturar JFK.