Robert F. Kennedy Jr. Buscando proteção contra suposto intruso doméstico

RFK Jr. denunciou o fato ao tribunal na segunda-feira e entrou com pedido de ordem de restrição temporária contra Macht… de acordo com registros online. Não está claro se um juiz assinou.

TMZ contou a história… Macht estava preso no mês passado depois que a polícia disse que ele tentou duas vezes entrar na casa de Brentwood onde RFK Jr. mora com sua esposa, Cheryl Hines .

Lembre-se… os policiais disseram que Macht pulou a cerca e entrou no pátio antes de ser detido pela segurança de RFK Jr. até que a polícia chegasse para prendê-lo.

A polícia disse que o cara foi libertado da custódia, apenas para voltar à casa de RFK Jr. no dia seguinte, levando a outra prisão.

Além do mais, a campanha de Kennedy alegou que o cara pediu para falar com RFK Jr., que, segundo nos disseram, estava em casa no momento dos dois incidentes.