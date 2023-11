Robert Griffin III pronto para substituir o ferido Deshaun Watson como QB dos Browns

Roberto Griffin IIIUm ex NFL quarterback que virou analista esportivo, afirmou na quinta-feira durante seu podcast que está pronto para substituir o lesionado Deshaun Watson como zagueiro do Cleveland Browns.

Griffin III, 33 anos, viu sua carreira ser interrompida devido a uma lesão, mas argumentou que agora entende o jogo melhor do que nunca e saberia quando escorregar para evitar lesões. O antigo Troféu Heisman O vencedor também atacou Watson, dizendo que a equipe está pagando a mais.

Robert Griffin III provoca o vídeo de treinamento de Russell Wilson

“Os Browns deveriam me contratar como zagueiro titular, e aqui está o porquê”, disse Griffin III. “Primeiro: aos 33 anos, entendo o jogo melhor do que nunca em toda a minha carreira. Sei como deslizar e sei quando deslizar, e isso foi um grande problema em meus oito anos na NFL, mas eu Aprendi com meus erros e estou pronto para mostrar que posso fazer isso.

“Mas o problema é o seguinte: Deshaun Watson fez 14 de 14 no segundo tempo contra o Corvos de Baltimore e ele usou as pernas para sair, lutar e estender as jogadas. Desses 14 passes, não houve realmente nenhum que você diria que foram passes de US$ 230 milhões.”

RGIII continuou seu discurso dizendo que poderia administrar o jogo melhor do que Watson e deixar o trabalho pesado para o Myles Garrett-liderou a defesa de Cleveland.

Robert Griffin III se contentará com QB2

Griffin III jogou pela última vez na NFL em 2018 pelos Ravens e afirmou que pode ajudar Dorian Thompson-Robinson da mesma forma que ele ajudou Lamar Jackson.

RGIII afirmou que ainda consegue fazer passes de 80 jardas e correr tão rápido quanto em seus últimos dias na liga.

Griffin III foi a segunda escolha geral no Draft da NFL de 2012mas sua carreira foi prejudicada por lesões, principalmente porque o Washington franquia não cuidou dele.

RGIII afirmou como foi forçado a jogar devido a uma lesão, o que só piorou o seu já frágil corpo, pelo menos em comparação com aqueles que o enfrentaram.