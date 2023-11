Robert Saleh dá uma resposta detalhada e diferenciada sobre por que os números de saques podem ser enganosos

euife no Jatos de Nova York não tem sido excessivamente ideal para Roberto Saleh desde que assumiu o cargo de técnico principal em 2021. Depois de uma primeira temporada de 4-13, os Jets foram 7-10 no segundo ano e mais uma vez terminaram em último na divisão.

Mas com Aaron Rodgers chegando à cidade na entressafra, esperava-se que as coisas melhorar drasticamente para o treinador e a franquia. Em vez disso, Rodgers se machucou na semana 1 e os Jets estão saindo de uma desmoralizante perda de casa para o Carregadores de Los Angeles.

O maior problema dos Jets agora é o ataque, já que Zach Wilson não é possível juntar mais do que algumas finalizações e o talento de nenhum jogador está sendo maximizado. A defesa, por outro lado, foi simplesmente excelente. A unidade defensiva de Saleh manteve todos os quarterbacks adversários menos de 300 jardasenquanto os quarterbacks coletivamente lançaram por apenas oito touchdowns de passe contra eles em comparação com oito interceptações.

Robert Saleh diz que os sacos são superestimados

Nos últimos dois jogos, os Jets acumularam nove sacos totais. Na temporada, eles fizeram quatro jogos com quatro ou mais sacks. Apesar dos números, Quinn Williams – que assinou uma enorme extensão de contrato na entressafra – tem apenas uma mísera 0,5 sacos. Saleh foi questionado sobre seus números na quarta-feira.

Técnico do New York Jets destaca o trabalho além dos números de Quinnen WilliamsRoberto Ortega

Saleh definitivamente está no caminho certo. Como um todo, pressões e pressas do quarterback parecem ser uma medida mais precisa do desempenho de um pass-rusher do que os sacos. Embora seja certamente importante para o jogador que ganhou sua reputação de pass-rush derrubar o quarterbackmuitas vezes seu trabalho libera outros rushers para limpar para eles.

Esse certamente parece ser o caso da Williams este ano. Atualmente ele ostenta um 90,0 Nota de foco no futebol profissionalqual é terceiro na liga entre todos os atacantes defensivos internos. Todas as métricas subjacentes sugerem que ele está tendo outro ótima temporada.

Tem havido muitos casos de pass-rushers secundários – que jogavam no lado oposto dos Pro Bowlers – conseguindo grandes contratos em agência gratuita devido a números de sacos inflados. Bud Dupreeque jogou com TJ Watté um exemplo recente disso.

Todos os sacks contam da mesma forma para o time, mas só porque um jogador não os está recebendo, não significa que ele não é a razão para eles acontecerem.