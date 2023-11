Rodolfo Vieira vs. Armen Petrosyan off UFC Sao Paulo

Rodolfo Vieira e Armen Petrosyan não lutarão no Brasil no sábado.

Antes do início da transmissão do card principal do UFC São Paulo, foi anunciado que Petrosyan foi forçado a abandonar a luta agendada no peso médio contra Vieira devido a uma doença.

Segundo a gestão de Petrosyan, ele pode ter contraído um vírus nos bastidores.

-Brian Butler-Au (@BrianButler_Au) 5 de novembro de 2023

“Infelizmente, nosso cliente Armen Petrosyan pegou um vírus nos bastidores ou algo assim e teve que desistir da luta desta noite no UFC São Paulo”, escreveu o técnico Brian Butler-Au nas redes sociais. “O UFC disse que tentará trazê-lo de volta imediatamente assim que ele for liberado.”

Ainda não se sabe se os casamenteiros tentarão remarcar Vieira x Petrosyan para uma data posterior.

Uma luta de peso catch de 165 libras entre Elves Brener e Kaynan Kruschewsky originalmente programada para encerrar as preliminares agora dá início ao card principal.

Vieira entrou no evento de sábado com um recorde de 4-2 dentro do octógono, buscando uma sequência de vitórias após uma finalização de Cody Brundage em abril passado. O craque brasileiro do jiu-jitsu garantiu oito das nove vitórias de sua carreira por finalização.

Petrosyan ostenta um recorde de 3-1 no UFC e vem de vitórias consecutivas por decisão sobre Christian Leroy Duncan e AJ Dobson.