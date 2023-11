Rodrygo está à altura da ocasião na vitória do Real Madrid sobre o Cádiz

EUestava esgotado Real Madrid A equipa que viajou até à Andaluzia para o encontro com o Cádiz depois de uma série de lesões ter afectado a equipa, mas nunca se pode dizer com base no seu desempenho.

Os visitantes garantiram um confortável Vitória por 3 a 0 sobre o Cádiz passar a noite de domingo no topo LaLiga até Girona jogar Clube Atlético na noite de segunda-feira.

Isso veio como cortesia de uma chave de Rodrygo vaium de cada lado do intervalo e outro gol de Jude Bellingham.

A magia de Rodrygo

O primeiro gol incluiu um momento de magia do Rodrygocuja confiança parecia altíssima, quando o time lançou um rápido contra-ataque antes de passar a bola para o brasileiro.

Ele cortou para dentro, enfrentando quatro defensores diferentes do Cádiz, antes de disparar um chute para o canto superior.

Após o intervalo, ele aumentou a vantagem do time ao dar o toque final em outro contra-ataque iniciado por Fede Valverde e Luka Modric em sua própria metade.

Com uma queda de ombro, ele tirou os defensores da equação e disparou para longe. Jeremias Ledesma de novo.

Gol de Bellingham

O terceiro gol veio do internacional inglês Jude Bellinghamassistido por Rodrygo, enquanto seu companheiro de equipe o alimentava para adicionar um chute poderoso.

Bellingham converteu para marcar 14 gols em suas primeiras 15 partidas pelo Real Madrid, um novo recorde do clube, e selar uma vitória por 3-0.

A vitória soma 11 invencibilidade em todas as competições para Carlos Ancelotti equipe, enquanto o Cádiz está apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.