Ron Hodges, ex-apanhador do New York Mets, morre aos 74 anos

Ron Hodgesum apanhador que passou toda a sua temporada de 12 Liga Principal de Beisebol carreira com o Mets de Nova York, morreu na sexta-feira. Ele tinha 74 anos.

Hodges morreu no Carilion Roanoke Memorial Hospital após uma breve doença, de acordo com o porta-voz do Mets Jay Horwitz.

Selecionado pelo Mets na segunda rodada do Player Entry Draft de 1972, Hodges terminou com uma média de rebatidas de 0,240, 19 home runs e 147 RBIs durante sua carreira na liga principal, que durou de 1973 a 1984. Hodges teve uma porcentagem de fielding de 0,342 com 224 caminhadas e 217 eliminações.

Ele jogou por sete treinadores no Mets: Yogi Berra, Roy McMillan, Joe Torre, George Bamberger, Frank Howard e Davey Johnson.

Natural de Rocky Mount, Virgínia, Hodges foi o sétimo de nove filhos nascidos Daisy e Tony Hodges. Ele frequentou a Franklin County High School e depois a Appalachian State.

Hodges veio para o Mets vindo do Double-A Memphis em 1973 devido a lesões em Jerry Grote e Duffy Dyer. Hodges fez sua estreia em 13 de junho de 1973, nove dias antes de completar 24 anos, liderando Tom Seaver para uma vitória completa sobre o San Francisco em sua primeira aparição.

Ele acertou 0,260 com um home run e 18 RBIs em sua temporada de estreia, acertando um único na 13ª entrada contra o líder da Divisão Leste da Liga Nacional, Pittsburgh, em 20 de setembro.

No topo da entrada com um corredor em primeiro lugar, Dave Agostinho conectado em um golpe de duas saídas contra Ray Sadecki que ricocheteou na parede do campo esquerdo sobre a placa de 358 pés.

Cléon Jones jogou para Wayne Garrett, e o shortstop foi retransmitido para Hodges, que tocou Richie Zisk tentando marcar desde o início, o que ficou conhecido como “jogada de bola na parede”.

O Mets fechou a meio jogo do primeiro e assumiu a liderança da divisão definitivamente no dia seguinte. Seaver cinco acertos.

“Lembro-me de tantos golpes importantes que ele conseguiu para nós”, Jones disse em um comunicado.

“Cada vez que jogava, Ron sempre conseguia fazer algo para nos ajudar a vencer.”

Como foi a carreira de Ron Hodges na MLB?

Hodges teve uma aparição na pós-temporada, caminhando contra Rollie Fingers de Oakland no jogo 1 da World Series.

“Jogar naquela temporada de 73 com a flâmula em setembro é minha lembrança favorita da minha carreira no beisebol”, Hodges disse em uma entrevista de 2018 para a Society for American Baseball Research.

Hodges estava entre os jogadores cujas carreiras foram interrompidas pela greve de 50 dias no meio da temporada em 1981.

“Se nada acontecer nas negociações de greve, colocarei todos no carro e voltarei para a Virgínia”, disse ele ao New York Times.

“Não há muita procura por professores substitutos nas escolas de verão. Mas eu ganhava de 25 a 30 dólares por dia durante o inverno, ensinando educação física no ensino médio.

“Muitos dias eu me encontrava estudando matemática e ciências. Quando você é um substituto, você pega o que eles têm.”

Hodges estava atrás da placa em Seaver retornar ao Mets no primeiro dia da temporada de 1983, depois que a estrela passou cinco temporadas e meia no Cincinnati. Devido a lesões John Stearns, Hodges disputou 110 partidas naquele ano, sua única temporada com mais de 80 partidas na base.

Hodges deixa sua esposa Peggy; crianças Riley, Gray, Nat e Casey; irmãs Aubrey, Carmen, Pat e Donna; e dois netos.