Rosalia reaparece no Grammy Latino com uma chance para Rauw Alejandro: E esse amor não durou muito

Ts Grammy Latinos saíram pela primeira vez dos Estados Unidos para comemorar sua 24ª edição na Espanha, na quinta-feira, 16 de novembro. Em Sevilha, os maiores nomes da cena musical de língua espanhola se reuniram em uma festa onde Edgar Barrera, Natalia Lafourcade, Karol G, Shakira e Barbear foram os grandes vencedores da noite.

Quem abriu a cerimônia foi Rosália. A catalã não subia aos palcos desde o passado dia 22 de julho em Paris, altura em que encerrou a digressão ‘Motomami’, na qual está há mais de um ano em mais de 20 países diferentes. Com um lindo vestido preto, a artista estava acompanhada por um grupo de flamenco com guitarras espanholas, algumas delas tocadas com arco.

A cantora iria fazer um cover de ‘Se nos rompio el amor’, uma das grandes músicas de Rocio Jurado. Uma homenagem a ‘La ms grande’ na sua terra natal e que deu sentido à presença do maior evento de música latina na capital andaluza. No entanto, ela mudou algumas partes da música.

Rosala e Rauw Alejandro coincidiram pela primeira vez

Foi um momento muito especial para a artista porque foi a primeira vez que ela coincidiu com o ex-companheiro Alejandro cru desde a separação no final de julho.

Muitas vozes também apontam que RosáliaA escolha dessa música não é casual, pois pode ser uma amostra de sua vida amorosa com a cantora porto-riquenha.

Muita gente elogiou a atuação da cantora catalã no Grammy Latino. Entre eles, Iolanda Diazque comentou no X, anteriormente no Twitter, que “ela é a melhor representação de mulheres empoderadas e talentosas que nossa cultura tem”.