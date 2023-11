Rosalynn Carter Causa da Morte: De que morreu a ex-primeira-dama?

Fex-primeira-dama Rosalynn Carteruma defensora devotada da saúde mental e esposa do ex-presidente Jimmy Carter, faleceu pacificamente aos 96 em sua casa, conforme anunciado pelo Centro Carter.

No início deste ano Sra. Carter foi diagnosticado com demência e ela havia entrado em cuidados paliativos no início deste mês.

Ao longo de sua vida, Rosalynn Carter desempenhou um papel fundamental na reformulação das conversas sobre saúde mental, deixando uma marca indelével em Sociedade americana.

Em comunicado, o ex- Presidente Jimmy Carter expressou o profundo impacto Rosalynn teve em sua vida, afirmando, “Rosalynn foi minha parceira igual em tudo que realizei. Ela me deu orientação sábia e incentivo quando precisei. Enquanto Rosalynn esteve no mundo, sempre soube que alguém me amava e me apoiava.”

Sobreviveu por seus filhos, netos e bisnetos, Rosalynn Carter influência estendeu-se muito além dos muros do Casa Branca.

ChipCarterum de seus filhos, destacou suas contribuições humanitárias, afirmando: “Além de ser uma mãe amorosa e uma primeira-dama extraordinária, minha mãe foi uma grande humanitária por mérito próprio. Sua vida de serviço e compaixão foi um exemplo para todos os americanos”.

Rosalynn Carter a defesa da saúde mental foi particularmente impactante, com a ex-primeira-dama sendo pioneira na desestigmatização problemas de saúde mental.

Mesmo após o diagnóstico de demência em 2023ela continuou a inspirar através da sua resiliência e compromisso em melhorar o acesso aos cuidados de saúde mental.

Ao longo do seu mandato como primeira-dama do país desde 1977 para 1981, Rosalynn Carter quebrou as normas tradicionais, participando ativamente nas discussões políticas e tornando-se um enviado no exterior.

Os seus esforços foram fundamentais nas conversações de paz entre o primeiro-ministro israelita Menachem Begin e presidente egípcio Anwar Sadatlevando ao histórico Acordos de Camp David em 1978.

A influência de Rosalynn além da Casa Branca



Seguindo seu tempo no Casa Brancao Carters estabelecido O Centro Carter em 1982uma organização sem fins lucrativos dedicada a avanço dos direitos humanos e aliviando sofrimento humano.

Rosalynn Carter compromisso com a saúde mental permaneceu inabalável, enquanto ela presidiu o Força-Tarefa de Saúde Mental do Carter Center e sediou o anual Simpósio Rosalynn Carter sobre Política de Saúde Mental.

Em seus últimos anos, Rosalynn Carter colaborou com a primeira-dama Michelle Obama para melhorar o tratamento dos soldados que sofrem de Síndrome de Estresse Pós-Traumático.

O seu impacto na sensibilização e nos cuidados de saúde mental reverbera globalmente, deixando um legado duradouro de compaixão e defesa.

Como nos lembramos Rosalynn Carterhonramos suas contribuições para saúde mentalsua extraordinária parceria com Jimmy Cartere seu compromisso inabalável em tornar o mundo um lugar melhor.