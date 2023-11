Rudy Gobert ataca Draymond Green após briga entre T-Wolves-Warriors: ‘Apenas comportamento de palhaço’

Tele Torneio da temporada da NBA jogo entre os Os Golden State Warriors e os Minnesota Timberwolves tornou-se agitado depois de apenas dois minutos do primeiro quarto, quando surgiu uma briga na qual Klay Thompson e Jaden McDaniels começaram a discutir após uma jogada e agarraram as camisetas um do outro, resultando em uma briga entre os dois times no meio da quadra.

Mais notavelmente, Central francês Rudy Gobert tentou intervir quando Draymond Green agarrou-o por trás e colocou-o em um estrangulamento que durou vários segundos. Os árbitros expulsaram McDaniels, Klay e Draymond, com Gobert não receber nenhum pênalti, o que enfureceu os jogadores e o técnico do Warriors, Steve Kerr.

Gobert bate Draymond Green

Após o jogo, Gobert criticou Draymond Green por sua reação e sugeriu que o atacante do Warriors o sufocasse de propósito e tentasse ser expulso porque ‘ele não gosta de jogar sem Stephen Curry’ e o chamou de ‘palhaço’.

É meio engraçado porque antes do jogo eu dizia a mim mesmo que Steph não estava jogando, então sei que Draymond tentaria ser expulso. Cada vez que Steph não joga, ele não quer jogar sem seu namorado Steph, então ele está fazendo de tudo para ser expulso. É tudo de bom. Apenas comportamento de palhaço. Estou orgulhoso de mim mesmo por ser um homem maior, de novo e de novo. Nem merece que eu coloque minhas mãos nele. Rudy Gobert

Minnesota venceu o Golden State

Os Timberwolves acabaram derrotando os Warriors por 104 a 101 depois de tudo pronto, com Gobert tendo uma boa noite marcando 9 pontos, 13 rebotes e 3 bloqueios, enquanto isso, o Golden State teve que jogar sem suas estrelas, com o novato Brandin Podziemski liderando a equipe em pontos com 23.

Ainda não se sabe se a NBA irá lidar com suspensões ou multas para os jogadores que estiveram envolvidos e foram expulsos após a briga.