Rudy Gobert elogia Victor Wembanyama após excelente desempenho contra o Minnesota

Fjogadores renhidos Rudy Gobert e Victor Wembanyama se enfrentaram em um jogo recente da NBA entre o Os Timberwolves de Minnesota e a incentivo de São Antôniocom os Timberwolves vencendo por 117-110.

Apesar da perda, o Esporas O novato impressionou ao marcar 29 pontos, pegar nove rebotes e dar quatro assistências.

Victor Wembanyama se coroa com um novo apelido ousadoParker Johnson

Aclamado por Gobert

Lobos de madeira estrela Goberto elogiado O animaldesde o draft, destacando o desempenho promissor do jovem de 19 anos.

“Sua abordagem,” Goberto respondeu quando questionado sobre O animalvirtudes até agora.

“A dedicação dele. O trabalho que ele fez nos últimos três meses desde o draft. Está valendo a pena e vi uma grande diferença entre a Summer League e a pré-temporada.

“Dava para perceber que ele estava na academia, e não apenas na academia, mas ele estava fazendo a coisa certa. É difícil imaginar onde ele estará depois de alguns anos se continuar fazendo o que está fazendo. nem imagino como ele vai evoluir.

“A maneira como ele trabalha, sua mentalidade, a maneira como ele estuda o jogo. Você adiciona isso, obviamente, às ferramentas físicas únicas que ele possui, e é um jogador único. por enquanto.”

O animalO sucesso inicial lhe rendeu críticas positivas, e ele já deixou uma marca no livro dos recordes da franquia ao lado do Hall of Famer David Robinson.