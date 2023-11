Rui Hachimura passa por cirurgia: Quanto tempo o atacante do Lakers ficará afastado?

TOs problemas de lesão do Lakers continuam, como atacante Rui Hachimura está definido para perder algum tempo. O astro japonês passou por uma cirurgia na sexta-feira devido a uma fratura nasal sofrida na derrota de quarta-feira por 104 a 101 para o Dallas Mavericks. Los Angeles agora está sem seus dois atacantes titulares em Jarred Vanderbilt (que ainda não se vestiu na temporada regular) e o Hachimura de 1,80m.

Mais problemas com lesões para a equipe de LeBron James incluem o armador Gabe Vincent, afastado por pelo menos mais uma semana devido a uma lesão no joelho. Enquanto isso, os titulares Cam Reddish, LeBron James e Anthony Davis estão todos no dia a dia.

Por quanto tempo o atacante do Lakers, Rui Hachimura, ficará afastado?

O o tempo estimado de recuperação que Rui Hachimura precisará é de uma semana, o que significa que ele provavelmente perderá quatro jogos (todos fora): no Cavaliers, no 76ers, no Pistons e no Thunder. O lado positivo para LA é que o astro japonês poderá praticar exercícios sem contato, incluindo arremessos, e treinar normalmente até que seja considerado seguro para ele retornar pelos médicos da equipe.

O Lakers é atualmente o sétimo cabeça-de-chave na Conferência Oeste, com um recorde de 9-7, o que é uma grande melhoria em relação à temporada 2022-23 (quando estavam com 5-11 nesta época).