Rumo ao Próximo: Lutas a serem disputadas após o UFC São Paulo

Jailton Almeida controlou e dominou Derrick Lewis durante quase toda a luta principal do UFC São Paulo, e por mais impressionante que seja o feito, o desempenho ainda deixou dúvidas sobre seu teto na categoria peso pesado. Para onde vai Almeida a partir daqui para responder a essas questões?

Em uma edição totalmente nova do On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting tentam prever quem Almeida poderia enfrentar em seguida após sua vitória por decisão unânime sobre Lewis na atração principal de sábado. Além disso, futuros confrontos são discutidos para Nicolas Dalby após sua dura vitória sobre Gabriel Bonfim na luta co-principal, Rodrigo Nascimento após sua segunda vitória contra Don’Tale Mayes, Caio Borralho após melhorar para 5-0 no UFC com seu vencer Abus Magomedov, junto com o candidato ao Estreante do Ano, Elves Brener, e muito mais.

Versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.