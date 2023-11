Rumo ao próximo: lutas a serem disputadas após o UFC Vegas 82

Brendan Allen continuou sua trajetória impressionante na divisão dos médios do UFC com um desempenho dominante e finalizou Paul Craig na luta principal do UFC Vegas 82. “All-In” convocou uma luta de desafiante número 1 no rescaldo, e com o sequência em que ele está, certamente não está fora do reino das possibilidades, mas ele conseguirá?

Em uma edição totalmente nova do On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem onde Allen poderia ir do ponto de vista do matchmaking após sua vitória por finalização no UFC APEX em Las Vegas. Além disso, futuros confrontos são discutidos para Michael Morales após sua vitória por decisão sobre Jake Matthews, Chase Hooper após finalizar Jordan Leavitt, Amanda Ribas após seu impressionante nocaute no terceiro round sobre Luana Pinheiro, junto com outros vencedores do card principal Peyton Talbott, Myktybek Orolbai e mais.

