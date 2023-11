EUEm uma reviravolta inesperada no boato da NFL, há especulações crescentes sobre uma possível mudança sísmica nas fileiras de treinadores da liga. De acordo com os rumores que circulam dentro da liga, conforme sugerido originalmente por Mike Florio do PFT, existe a possibilidade de que o Comandantes de Washington pode estar em busca de ninguém menos que o Patriotas da Nova Inglaterra’ robusto, treinador Bill Belichick, venha 2024.

Por que os comandantes?

Recentemente, o Comandantes estiveram sob os holofotes, fazendo movimentos dignos de manchete com as negociações de fins defensivos Chase Young e Montez Sweat. Isto poderia ser interpretado como uma reestruturação estratégica sob o seu novo proprietário, Josh Harris. Mas por que eles visariam Belichick? Trazer um treinador do seu calibre pode potencialmente revigorar as ambições e a direção da equipe.

Enquanto o Comandantes conseguir um treinador lendário, o que isso traz para os Patriots? Poderia fornecer o Patriotas com uma solução elegante para uma transição futura. Em vez de uma saída estranha ou uma aposentadoria forçada, os Patriots poderiam ganhar uma compensação valiosa, ecoando o acordo que fecharam com os Jets na aquisição da Belichick em 2000.

Como funcionaria esse acordo?

Para quem não está familiarizado NFL negociações de treinador de equipe, o procedimento é mais comum do que se imagina. Uma equipe pode, em teoria, abordar outra em nome do seu treinador principal, discutir compensações e, se um acordo for alcançado por ambos os lados, pode então negociar os termos diretamente com o treinador em questão.

Qual é a verdadeira história aqui?

É essencial diferenciar entre especulação e notícia confirmada. Embora este tenha sido um tópico de discussão entre os membros da liga, nenhuma declaração ou indicação oficial surgiu de nenhuma das equipes. Além disso, o Comandantes precisaria realizar um processo de pesquisa padrão, garantindo a adesão aos Regra Rooney, antes de fazer qualquer movimento. Isto significa que mesmo que tenham interesse em Belichickeles não podem saltar diretamente para as negociações.

Relatórios recentes em torno BelichickO lucrativo contrato plurianual de Bradley com os Patriots pode ser percebido sob diferentes aspectos, dependendo da perspectiva. Embora alguns possam ver isso como uma forma de acabar com os rumores de sua potencial demissão, outros podem interpretar isso como um vazamento estratégico por parte do governo. Patriotassinalizando para outras equipes que adquirir Belichick viria com seu quinhão de demandas.

Em conclusão, embora a perspectiva de Belichick passando dos Patriots para o Comandantes é emocionante para fãs e especialistas, continua sendo um tópico sem muita substância. Só o tempo dirá como esses rumores se desenrolam no mundo selvagem do NFL.