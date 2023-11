Russell Brand é processado por suposta agressão sexual no set de filmagem de ‘Arthur’

Marca Russell expôs seu pênis a uma mulher em um set de filmagem e depois a agrediu sexualmente em um banheiro no mesmo dia… isso de acordo com um novo processo.

Russell está sendo processado por uma atriz que afirma ter transformado seu tempo no set do filme “Arthur” em um inferno – e, aliás, isso realmente marca um novo acusador.

Nos documentos, obtidos pelo TMZ, a mulher afirma que estava no set em julho de 2010, quando Russell expôs seu pênis para ela “à vista do elenco e da equipe” do filme da Warner Bros. filme.