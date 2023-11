Russell Westbrook entra em briga acalorada com os fãs

Russell Westbrook se viu brigando com os fãs mais uma vez na noite de segunda-feira… e desta vez, ele precisou ser separado da briga não apenas por seus companheiros de equipe, mas também por seus oponentes.

A estrela dos Clippers teve uma briga acalorada com o que pareciam ser alguns homens na Crypto.com Arena no final da derrota de Los Angeles por 113-104 para Denver.

O vídeo da cena mostra que Westbrook começou a brigar verbalmente com os fãs na quadra durante um intervalo da ação no final do quarto período… antes de retornar quando a campainha final soou para discutir um pouco mais.

Russell Westbrook entra em uma longa troca verbal com um questionador na quadra enquanto o Clippers perde por 113-104 para o Nuggets (sem Nikola Jokic, Jamal Murray e Aaron Gordon) em Los Angeles.

O armador de 35 anos estava claramente irritado com os caras… embora, felizmente, um árbitro, seus companheiros de equipe e alguns jogadores do Nuggets tenham ajudado a afastá-lo de tudo.

Depois disso, Westbrook se recusou a dizer especificamente sobre o que se tratava a altercação… embora parecesse insinuar que os fãs haviam dito algo inapropriado sobre sua família.

“Os fãs acham que podem dizer o que quiserem”, disse ele a uma multidão de membros da mídia. “Eu não vou dizer [what they said] agora porque não é apropriado, mas estou apenas me protegendo.”

“Apenas fãs infelizes acham que podem dizer qualquer coisa e, pessoalmente, não permitirei isso.”

Claro, este não é o primeiro incidente acalorado de Westbrook com questionadores… apenas sete meses atrás, ele entrei em uma briga de gritos com um homem após um jogo dos playoffs em Phoenix. Inúmeras outras vezes recentemente – incluindo vários casos durante uma das piores temporadas de sua carreira em 2022 – ele também brigou com os fãs.

Na noite de segunda-feira, Westbrook explicou que agora que seus filhos estão mais velhos… ele está simplesmente se recusando a aceitar qualquer sombra dos fãs.