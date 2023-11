Russell Westbrook fala de seu “respeito mútuo” por Kyrie Irving

Adepois de sofrer a sexta derrota do ano e perder a oportunidade de se aproximar do Os Timberwolves de Minnesotalíderes da Conferência Ocidental, Russell Westbrook e a Clippers de Los Angeles colocou seu time de volta no caminho certo com uma vitória fácil por 107-88 em casa contra Kyrie Irving e a Dallas Mavericks.

Falando à mídia após o jogo do Mavericks, Westbrook expressou sua admiração por Irving.

Ele revelou que a ex-estrela do Nets o apoiou durante seus momentos difíceis com o Los Angeles Lakers a temporada anterior.

“Talhamos algumas vezes no verão. Eu o respeito por tudo o que ele representa e defende”, Westbrook disse a Joey Linn da Sports Illustrated.

“Principalmente sua família. Ele é um grande jogador de basquete e fez grandes coisas na liga.

“Respeito mútuo e estou sempre grato por ele me apoiar em tudo desde que estou na liga.”

Westbrook focado na equipe

Russell Westbrook jogou 25 minutos contra o Dallas no sábado, quase registrando um triplo-duplo com 14 pontos, 8 rebotes e 7 assistências em arremessos de 6-9.

“Definitivamente uma grande vitória para nós, especialmente depois da noite passada”, reflectiu após o jogo.

“Sempre que estou em campo, meu trabalho é garantir que, quando eu entrar, ampliemos nossa vantagem ou a aumentemos.”

Seu treinador concordou que Westbrook está demorando para se acostumar com a vida com os Clippers, mas está ajudando seus companheiros.

“É um período de adaptação para ele. Ser titular com PG e Kawhi é um pouco diferente, mas ele está se saindo muito bem e é bom”, disse ele. Você Lou disse ao Los Angeles Times.

“Ele é um cara que precisa da bola nas mãos para criar e fazer jogadas e nessa segunda unidade tem sido bom para nós”.