Russell Westbrook supostamente pediu para sair do banco para ajudar o Clippers

Sdesde então James Harden chegou ao Clippers de Los Angeleso time está 0-6 com outros jogadores como Russell Westbrook não sendo capaz de se conectar tanto com Harden. Começar os jogos juntos não parece estar a resultar, a equipa já se encontra numa situação complicada com a pressão acrescida dos resultados anteriores. De acordo com um relatório recente de Chris Haynes, o próprio Westbrook pediu para começar no banco no próximo jogo e ver se consegue ajudar o Clippers a voltar às vitórias. A equipe joga em casa contra o Foguetes Houston na sexta-feira, que atualmente estão com 6-3 e jogando basquete decente. Westbrook é considerado um dos jogadores mais expressivos do time e conquistou o respeito dos demais companheiros. Foi ele quem levantou a voz à liderança da equipe.

Russell Westbrook sobre assinar com os Clippers: “Estou feliz por estar aqui”LAPRESSE

Será que Russell Westbrook conseguirá trazer de volta os Clippers vencedores?

Existem muito poucas franquias da NBA que tiveram sucesso em suas tentativas de construir um supertime. Quando o calor de Miami fizeram isso na década de 2000, eles conseguiram ganhar dois campeonatos consecutivos com Dwyane Wade e LeBron James. Os Golden State Warriors também fizeram isso quando assinaram Kevin Durant. Mas outros times, como o Brooklyn Nets, tentaram e falharam miseravelmente em fazê-lo. Hoje, os Clippers estão tentando fazer isso com quatro All-Stars diferentes e também estão falhando miseravelmente. Russell Westbrook não é a resposta, um único jogador não pode salvar uma equipe na qual o sistema não funciona. Embora a sua iniciativa seja digna de reconhecimento porque ele está sendo altruísta, a solução pode estar em outro lugar.

Não estamos dizendo que os Clippers nunca jogarão bem com todos os quatro All-Stars dentro da quadra, mas experiências anteriores como esta não funcionaram recentemente. A equipe precisa praticar muito mais junta e tentar se familiarizar. Mas mais importante, James Harden precisa perceber que não é a maior estrela deste time. Aquilo é Kawhi Leonard papel a desempenhar. Russell Westbrook entende isso perfeitamente, por isso decidiu dar esse passo em frente e começar os jogos no banco. Seu objetivo é ver se outros jogadores do elenco podem contribuir para tirar o time da atual dinâmica negativa.