Ryan Garcia está farto de Shakur Stevenson e promete fazer dele um exemplo

Ryan Garcia não está reprimindo seu desejo de ensinar Shakur Stevenson uma lição de humildade, com o objetivo de “gritar o **” em resposta ao que ele considera uma conversa arrogante do campeão mundial de três divisões.

García, com um recorde de 23-1 e 19 KOs, está determinado a colocar Stevenson (21-0, 10 KOs) em seu lugar e acabar com a fanfarronice promovida pelo Top Rank.

Shakur Stenvenson vaiado apesar de ganhar o título mundial dos leves do WBCRoberto Ortega

No entanto, a viabilidade de um jogo entre Garcia e Stevenson levanta questões para a Golden Boy Promotions.

A preocupação está na possibilidade de uma luta sem brilho, já que García teme que o resultado possa ser desfavorável se ele for forçado a perseguir Stevenson ao redor do ringue a noite toda. Esta hesitação não é exclusiva García; a mídia social se tornou uma plataforma para várias vozes no mundo do boxe criticarem Stevenson.

O recém-coroado campeão dos leves do WBC enfrentou reações adversas por seu estilo de luta percebido como tímido, chato e com segurança em primeiro lugar, notavelmente evidente em sua recente vitória sobre Edwin Delos Santos no dia 16 de novembro em Las Vegas.

O que deixou Ryan Garcia tão irritado?

Os holofotes sobre Stevenson durante a semana do Grande Prêmio de Fórmula 1 em Las Vegas, com a intenção de mostrar seu talento, o tiro saiu pela culatra devido à natureza medíocre de seu desempenho contra Dos Santos.

Bob Arum chefe do Top Rank, provavelmente está lamentando a decisão de apresentar Stevenson com destaque durante um evento de tão alto nível. O descompasso entre a emoção esperada e o estilo menos emocionante de Stevenson levou à decepção dos fãs e da rede ESPN, gerando críticas de todos os cantos.

García alimentou a rivalidade entre ele e Stevenson, sugerindo que ele está quase farto da conversa fiada de seu oponente em potencial.

“Já falei muito sobre isso e não sei se quero continuar pressionando. Vou te dar uma coisa. Como já disse em outras entrevistas, ele é uma pessoa arrogante e é arrogante em Vida real,” García disse ao canal de Brian Custer no YouTube.

“É por isso que não gosto dele e não digo isso de muitas pessoas.

“Ele está me irritando desde os amadores. Eu só quero chutar a bunda dele. Já chega de conversa. Estou aqui para chutar a bunda dele.”