Ryan Garcia jura “nunca mais perder”, o caminho para a redenção começa com o confronto de Duarte

Ryan Garcia retornará aos ringues neste sábado, quando enfrentará Oscar Duarte no Centro do Texas em Houston, Texas.

À frente da luta, Garcíao fenômeno relâmpago do mundo do boxe, abriu com DAZN sobre as fortes emoções que cercaram sua primeira derrota em abril contra Gervonta Davis.

Garcia sobre luta contra Gervonta Davis: Eu não dei a mínima

Refletindo sobre esse momento crucial, García admitiu, “Eu não me importei” na época, atribuindo sua falta de resposta emocional ao culminar de frustrações e à falta de fogo competitivo.

“Eu já estava chateado com toda a redução de peso e fiquei bravo porque ninguém da minha equipe levou isso a sério. Então, quando perdi, simplesmente não dei a mínima”, García confessado.

Porém, a derrota serviu de alerta para o jovem boxeador.

Percebendo a necessidade de mudança, García declarado, “Nunca mais vou perder.”

Ele reconheceu a necessidade de perder para estimular o crescimento pessoal e profissional, afirmando:

“Às vezes você tem que perder para perceber que precisa fazer uma mudança. Não é diversão e jogos, este é um esporte real onde você pode se machucar.”

Luta de retorno de Ryan Garcia contra Oscar Duarte

Com as cicatrizes da derrota atrás dele, Garcia está agora em Houstonpreparando-se ansiosamente para sua próxima luta contra Óscar Duarte sobre 2 de dezembro.

A comunidade do boxe está fervilhando de expectativa García pretende se redimir e manter seu recorde de invencibilidade.

A sua confiança tem sido palpável antes do confronto, com Garcia expressando a sua determinação em apagar os erros do passado.

A luta contra Duarte está prestes a ser um momento decisivo em sua carreira, e García regime de treinamento reflete a seriedade de seu compromisso com a vitória.