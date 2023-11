Ryan Garcia quer revanche com Gervonta Davis: sou melhor que ele

Adepois de perder para Gervonta Davis em abril, Ryan Garcia está em busca de uma revanche, argumentando que quando se conheceram ele não estava no seu melhor.

Em entrevista ao Fight Hub TV, ‘KingRy’ disse que é melhor que Gervonta e fará o que for preciso para conseguir uma revanche.

“Quero ter minha revanche com o peso certo” García disse à Fight Hub TV. “Ele sabe que não era quem eu realmente era, não me importo com o que dizem, não luto assim.

“

Sou muito melhor que isso e sou melhor que ele. Não me importo se ele me vencer, sou melhor que ele. Dê-me minha revanche e eu o vencerei.

“Vou me reconstruir de novo… Se eu tiver que passar por um Teofimo Lopez ou um Devin Haney para conseguir isso, então eu vou fazer isso.”

O boxeador de 25 anos indicou que continuará lutando entre 140 e 147 libras até voltar ao ringue contra ‘Tank’, segundo o The Sportster.

A possibilidade de uma revanche entre os dois não parece tão complexa, já que o Garcia-Gervonta luta supostamente teve mais de 1,2 milhão de compras de PPV e gerou aproximadamente US$ 22,8 milhões com a venda de ingressos.

Gervonta Davis destruindo um sparring muito maior que o convocou

Gervonta não lutará novamente até 2024

Em setembro, Gervonta disse que não lutaria até o final de 2023 e se concentraria em questões pessoais.

Vale lembrar que o boxeador está envolvido em uma questão jurídica relacionada a um atropelamento ocorrido em maio de 2021.

E embora inicialmente não se esperasse que ele cumprisse pena de prisão, ele acabou passando a maior parte da sentença de 90 dias na prisão.

Na luta de abril, Ryan Garcia perdeu por nocaute contra Gervonta Davis após uma pancada no fígado deixou ‘KingRy’ com um joelho na tela, sem conseguir se levantar.

Embora mais tarde ele tenha indicado que teve uma lesão anterior nas costelas e que o golpe o afetou demais.