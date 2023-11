Ryan Reynolds ajudou o jogador do Wrexham com o tumor cerebral inoperável de sua esposa: agora tenho opções

Wrexham AFCde Antonio Forde expressou gratidão ao coproprietário Ryan Reynolds por conseguir uma segunda opinião crucial que revelou um prognóstico mais otimista para o tumor cerebral inoperável de sua esposa Laura.

Enfrentando inicialmente um diagnóstico devastador com uma expectativa de vida reduzida, Laura foi submetida a uma biópsia no exterior organizada por Reynolds, revelando um astrocitoma pilocítico talâmico benigno de grau 1.

Ajuda de Reynolds

Embora ainda inoperável, este diagnóstico ofereceu um vislumbre de esperança em comparação com o sombrio prognóstico inicial. Na série Welcome to Wrexham, Forde destacou o papel fundamental de Reynolds em sua jornada.

“Simplesmente não parecia real”, observou Forde.

“O chefe contou a novidade aos proprietários e eles entraram em contato. Ryan ajudou a obter uma segunda opinião. É algo que ele não precisa fazer, ele não precisa fazer isso.”

A emocionante história revelou que Laura notou pela primeira vez um problema em seu braço esquerdo quando seu recém-nascido tinha três dias de idade.

“Agora me resta a opção de removê-lo (mais cirurgia) ou deixá-lo aí?!” ela notou.

Um momento comovente ocorreu quando Laura deu um abraço sincero em Reynolds antes de uma partida crucial contra Cidade de Yeovillevando a promoção dos Dragões um passo mais perto do EFL.

Wrexham, atualmente terceiro Liga Doiscontinuam sua forma promissora na nova temporada, alimentadas pelo apoio inabalável do coproprietário Ryan Reynolds.