Rymes Lessa aparece como favorito na corrida eleitoral em Piaçabuçu

Em pesquisa realizada no último dia 14 de novembro pelo Instituto IBRAPE, o nome de Rymes Lessa tem levado vantagem na corrida pelo cargo de prefeito de Piaçabuçu nas eleições do ano quem vem.

Na pesquisa espontânea, quando não são citados nomes de candidatos, Rymes lidera com folga, com 28,8% das intenções de voto. Em segundo lugar vem Kayro Castro com 15,8%. Antonino da Copaíba tem 2,5%, enquanto que o prefeito Djalma Beltrão tem 1,5%. 50,9% não souberam ou não responderam.

Foram propostos três cenários na pesquisa estimulada, quando são dados os nomes dos candidatos. No primeiro, Rymes leva vantagem, com 43% contra 30% de Kayro Castro. Antonino da Copaíba tem 8%, seguido por Dalmo Junior com 2%. Os indecisos foram 13%, enquanto brancos e nulos totalizaram 4%.

No segundo cenário, mais uma vez, Rymes leva a dianteira, com 43% seguido de Kayro com 30%. Em terceiro vem Antonino da Copaíba com 8%. Os indecisos totalizaram 14% contra 5% de brancos e nulos.

Já no último cenário, Rymes aumenta sua porcentagem para 45%. Em segundo lugar aparece Kayro Castro com 33%. 16% se mostraram indecisos e 6% votariam branco ou nulo.

A pesquisa também mostra que a aprovação do atual prefeito Djalma Beltrão está em alta, com 71% da população afirmando aprovar sua administração, contra apenas 28% que não aprova. 57% a considera ótima ou boa, enquanto que 25% disseram ser regular e apenas 10% afirmou ser ruim ou péssima.

A pesquisa entrevistou 800 pessoas e tem um grau de confiança de 95%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

