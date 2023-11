Safe Park CONTRATA Auxiliar, Operador de Estacionamento, Zelador e mais!

A Safe Park, empresa de estacionamentos que atua nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, está com ótimas opções de emprego disponíveis no presente momento. Caso você esteja na busca por uma recolocação profissional, veja abaixo com detalhes a lista de vagas abertas:

Operador (a) de Estacionamento – Porto Alegre – RS – Atendimento;

Operador (a) de Caixa – Park Shopping Barigui – Curitiba – PR – Atendimento;

Operador (a) de Estacionamento – Santa Cruz do Sul – RS – Transporte: Recepcionar os clientes orientando para as disponíveis no estacionamento. Atender clientes com educação, gentileza e agilidade; Registrar entrada e saída de todos os veículos no sistema;

Operador de Estacionamento Intermitente PCD – Porto Alegre – RS – Atendimento;

Manobrista – Park Shopping – Canoas – RS – Atendimento;

Auxiliar de Limpeza Geral – Masculino – São Paulo – SP – Limpeza;

Operador (a) de Estacionamento – Park Shopping Barigui – Curitiba – PR – Transporte;

SDR (Pré-Vendas) – Home Office, Meio Período – São Paulo – SP – Marketing: Realizar mapeamento e prospecção ativa de novas oportunidades de negócio; Abordar potenciais clientes; Manter a planilha atualizada;

Operador (a) de Estacionamento – Garibaldi – RS – Transporte;

Zelador (a) de Condomínio – São Paulo – SP – Zeladoria: Serviços complexos de manutenção e reparo, como por: manutenção de elevador. Limpeza do condomínio; Serviços de portaria;

Auxiliar de Serviços Gerais – São Paulo – SP – Limpeza.

Mais sobre a Safe Park Estacionamentos

Falando com mais propriedade sobre a Safe Park, vale frisar que a empresa surgiu no mercado de estacionamentos em 1991 com uma proposta inovadora. Atualmente são mais de 130 estacionamentos, aproximadamente 30 mil vagas administradas, e 600 colaboradores permanentemente treinados, que garantem o melhor atendimento ao cliente.

Vale relatar também que, em 2021, a empresa comemorou três décadas de história, construindo relações de confiança e tornando o cotidiano cada vez mais simples e descomplicado para seus clientes e parceiros.

Por fim, a Safe Park é uma empresa que acredita na inclusão e na diversidade, que leva a sério o lema “incluir para transformar”, nesse sentido, busca contratar profissionais que se identifiquem com essa causa.

Confira alguns benefícios

Assistência odontológica;

Assistência Médica;

Seguro de Vida;

Vale-refeição;

Cesta básica;

Refeição no local;

Vale-alimentação;

Vale-transporte;

Auxílio combustível;

Celular Corporativo;

Programas de Treinamento;

Programas de Desenvolvimento;

Ações Motivacionais;

Possibilidade de Home Office (dependendo do cargo).



Como efetivar a sua candidatura?

Agora que já foi possível verificar a lista de oportunidades da Safe Park, basta acessar esse link que você irá automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

