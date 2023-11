sai RESULTADO FINAL da discursiva; confira a lista de aprovados e as próximas etapas

Concurso MEC recebeu mais de 30 mil candidatos para as 220 vagas oferecidas. Os salários chegam a R$ 6.255,90.

Saiu o resultado final da prova discursiva do concurso público MEC realizada no último dia 08. O documento foi publicado nesta sexta-feira, 10, no Diário Oficial da União.

Os candidatos que realizaram a prova já podem consultar a classificação final.

Clique aqui para conferir.

O resultado estará disponível em breve pelo site do Cebraspe, banca responsável pelo certame.

A banca divulgou também as próximas etapas do certame. De acordo com o documento publicado no DOU, os aprovados na prova discursiva deverão comparecer no dia 19 de novembro para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam como pessoas com deficiência e a convocação para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros.

Vale lembrar que a prova objetiva contou com 120 questões de múltipla escolha, divididas entre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, conforme segue:

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa;

Legislação e ética na administração pública;

Noções de direito constitucional;

Noções de administração pública.



Conhecimentos Específicos

Políticas públicas;

Legislação educacional;

Fundamentos da educação.

Já a prova discursiva foi composta por uma redação de até 30 linhas. Os candidatos que obtiveram menos de 15 pontos foram eliminados do concurso.

Concurso MEC teve mais de 30 mil candidaturas

De acordo com a banca, foram recebidas 32.593 inscrições na ampla concorrência para o cargo de Técnico de Assuntos Educacionais, o que representa uma demanda de 197 candidatos por vaga.

Já para as vagas reservadas para deficientes foram recebidas 642 candidaturas, totalizando uma disputa de 11 candidatos por vaga.

Para as vagas destinadas a candidatos negros, o Cebraspe registrou 7.819 inscrições e uma concorrência por vaga de 44 candidatos.

Quais são as vagas do concurso MEC?

Ao todo, o MEC oferece 220 vagas para contratação imediata para o cargo de Técnico de Assuntos Educacionais, o candidato deve ter nível superior completo.

As oportunidades estão distribuídas da seguinte maneira:

165 vagas para disputa em ampla concorrência;

para disputa em ampla concorrência; 11 vagas para candidatos com deficiência;

para candidatos com deficiência; 44 vagas para negros.

Lembrando que o concurso MEC integra o pacote de concursos federais que vem sendo anunciado pelo governo desde o inicio do ano.

O salário oferecido pelo MEC é de R$ 6.255,90, além do valor do auxilio alimentação de R$ 658 mensais.

A jornada de trabalho prevista para o cargo é de 40 horas semanais. Os candidatos aprovados irão atuar na sede do MEC, em Brasília.

O concurso do Ministério da Educação terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar nível superior completo em qualquer área de formação, além dos seguintes requisitos:

Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal;

Estar em pleno gozo dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme o item 2 do edital;

Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse;

Apresentar outros documentos que vierem a ser exigidos;

Ser considerado apto em todos os exames médicos pré-admissionais, devendo o candidato apresentar os exames clínicos e laboratoriais solicitados, os quais correrão às suas expensas;

Não acumular cargos, empregos ou funções públicas, exceto aqueles permitidos de acordo com o art. 37, XVI, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal, e assegurada a opção dentro do prazo para posse previsto no parágrafo 1º do art. 13 da Lei nº 8.112/90;

Não receber, no ato da nomeação, proventos de aposentadoria oriundos de cargo, emprego ou função exercidos perante a União, Território, Estado, Distrito Federal, Município e suas Autarquias, Empresas ou Fundações, conforme preceitua o art. 37, inciso XXII, § 10 da Constituição Federal, ressalvadas as acumulações permitidas pelos incisos XVI e XVII do citado dispositivo constitucional, os cargos eletivos e os cargos ou empregos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cargo.