Saiba agora mesmo como consultar se possui saldo nas cotas do PIS e como receber os os valores

Quem teve experiência de emprego com carteira assinada durante o período entre 1971 e 1988 pode ter uma valiosa oportunidade de reivindicar os benefícios do PIS (Programa de Integração Social).

Porém, é importante salientar que esse não se trata do tradicional abono salarial que é pago uma vez por ano.

Portanto, é essencial estar devidamente informado sobre as regras para garantir que você não perca a oportunidade de sacar os recursos disponíveis.

O pagamento ao qual nos referimos é conhecido como “cotas do PIS“. Ao contrário do abono salarial, que anualmente realiza um novo depósito na conta do beneficiário, a regra para as cotas é um tanto diferente.

Quando um indivíduo faz o saque das cotas do PIS, sua conta é zerada, ou seja, o valor total disponível é retirado em um único pagamento.

Os beneficiários dessas cotas do PIS são aqueles que estiveram empregados no período compreendido entre 1971 e 1988. Durante esse período os empregadores depositaram recursos em uma conta em nome de cada funcionário.

Isso significa que, se você trabalhou nesse intervalo de tempo, é crucial entender como funciona o processo de resgate desses fundos.

Enfim, para mais informações detalhadas sobre como verificar sua elegibilidade e proceder para sacar as cotas do PIS, continue lendo o artigo abaixo. Afinal, este é um recurso que pode fazer diferença na vida financeira daqueles que têm direito a ele.

Antes de tudo, confira algumas informações importantes



Até o dia 5 de agosto de 2023, a Caixa Econômica Federal, responsável pela transferência dos valores das contas das cotas do FGTS, anunciou que cerca de 10,5 milhões de pessoas com saldo positivo nas contas tinham a oportunidade de sacar esses recursos.

Contudo, aqueles que, por alguma razão, não realizaram o saque dentro do prazo estipulado perderam a chance de receber a quantia de forma online através do aplicativo do FGTS os valores correspondentes as cotas do PIS.

A partir de agora, para aqueles que têm direito ao saldo das cotas do FGTS e não realizaram a transferência para sua conta usando o aplicativo, o processo para acessar o valor tornou-se mais complexo e demorado.

É crucial estar ciente de que a oportunidade de fazer a transação de maneira rápida e conveniente das cotas do PIS já não está mais disponível.

Para garantir o recebimento, será necessário seguir um procedimento mais longo, que pode envolver visitas presenciais a agências bancárias ou outros canais específicos designados pela Caixa Econômica Federal.

Portanto, é fundamental que aqueles que ainda não sacaram a quantia estejam cientes das novas diretrizes e ajam rapidamente para evitar complicações adicionais.

Como verificar se tenho direito ao saque das cotas do PIS?

Para verificar se você tem direito ao PIS ou se seus pais falecidos deixaram saldo na conta que pode ser sacado pelos herdeiros, basta realizar uma consulta online.

O processo é fácil e conveniente, podendo ser feito através do aplicativo do FGTS. Este é gerenciado pela Caixa Econômica Federal, tanto para o PIS quanto para o PASEP.

Siga estas etapas simples para realizar a consulta:

Acesse o App do FGTS: Faça o login na sua conta no aplicativo oficial do FGTS; Clique em “Meus Saques” e depois “Outras Opções de Saque”: Navegue até a seção de saques e escolha a opção que permite verificar se há saldo disponível no PIS/PASEP; Selecione “Cotas do PIS/PASEP”: Dentro das opções de saque, escolha a alternativa relacionada às cotas do PIS/PASEP para saber mais sobre os valores disponíveis; Descubra se há dinheiro disponível: Após selecionar a opção apropriada, o aplicativo fornecerá as informações necessárias sobre o saldo disponível. Permitindo assim que você saiba se tem direito ao saque.

Como faço para sacar as cotas PIS passado o prazo estabelecido pela Caixa?

O governo havia estipulado o prazo de até 5 de agosto para que os trabalhadores elegíveis ao PIS transferissem os fundos para suas contas.

Entretanto, para aqueles que não conseguiram cumprir o prazo, existe a opção de entrar com uma ação administrativa junto ao Ministério do Trabalho.

Importante ressaltar que os trabalhadores dispõem de um período de até 5 anos, a contar a partir de agosto, para solicitar a liberação dos recursos.

Por fim, vale mencionar que, até o momento, os procedimentos específicos para iniciar essa ação ainda não foram divulgados, sendo fundamental aguardar mais informações.